Juventude x Atlético-MG: Galo divulga relacionados para partida

O Atlético-MG divulgou neste domingo os relacionados para a partida contra o Juventude nesta segunda (5). A bola rola no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 20h (de Brasília).

Cuca segue com muitos desfalques. Os relacionados são praticamente os mesmos da partida contra o Maringá, pela Copa do Brasil, somente com a ausência de Hulk.

Além dos desfalques por lesão, Cuca também não conta com Hulk, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



O DM do Galo tem sete nomes no momento; são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Alan Franco (contusão óssea), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

Júnior Santos já iniciou o processo de transição e pode ser reforço para as próximas partidas, assim como Arana.

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Caio Paulista, Saravia e Natanael;

Zagueiros: Alonso, Igor Rabello, Iván Román, Rômulo e Vitor Hugo;

Meias: Rubens, Bernard, Fausto Vera, Igor Gomes, Patrick, Scarpa e Zé Phelipe;

Atacantes: Cuello, João Marcelo, Palacios e Rony.

Relacionados do Atlético contra o Juventude (Reprodução / Atlético)

Provável escalação: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Rabello e Alonso; Vera, Rubens e Scarpa; Cuello, Palacios e Rony.

Confira as informações do jogo entre Juventude e Atlético pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X ATLÉTICO

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Segunda-feira, 5 de maio de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)