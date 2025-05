Atlético-MG fará treino na Arena MRV neste sábado

O retorno do Atlético-MG a Arena MRV está cada vez mais próximo. Neste sábado (3), a equipe fará um treino no estádio, pela manhã.

A atividade terá início às 10h deste sábado. A ideia é começar a adaptação dos atletas do Atlético ao novo gramado. Será o primeiro contato dos jogadores com o gramado sintético da Arena MRV.

O retorno ao estádio está cada vez mais próximo. O Atlético vive com a expectativa de estrear em casa na temporada no jogo contra o Fluminense, no dia 11 de maio.

Último jogo na Arena

A última vez que o Atlético entrou em campo na Arena MRV foi na última rodada do Brasileirão do ano passado. A partida foi no dia 8 de dezembro, cinco meses atrás.

Naquela oportunidade, o Atlético precisava vencer para se garantir na Série A sem depender de outros resultados. Com a combinação que acontecia no momento, o Galo se fosse derrotado iria ser rebaixado.

Rubens comemorando gol do Atlético-MG contra o Athletico-PR (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Na segunda etapa, Rubens sofreu pênalti, que Hulk cobrou, mas o goleiro espalmou. No rebote, o camisa 44 apareceu para marcar e garantir o Galo na elite do futebol nacional em 2025.

Desde então o Atlético não joga na Arena MRV. O Mineirão tem sido a casa atleticana nesta temporada até aqui, enquanto a arena passava por troca de gramado e obras para melhoria da acústica do estádio.

Sequência fora de casa

O Atlético está em uma fase da temporada em que está com cinco partidas seguintes fora de Belo Horizonte. Já foram três partidas, com três empates.

23/04 - Caracas 1 x 1 Atlético - Sul-Americana - Estádio Olímpico de la UCV. Venezuela

26/04 - Mirassol 2 x 2 Atlético - Brasileirão - Estádio José Maria de Campos Maia

29/04 - Maringá 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil - Estádio Willie Davids

05/05 - Juventude x Atlético - Brasileirão - Estádio Alfredo Jaconi

08/05 - Deportes Iquique x Atlético - Estádio Tierra de Campeones