Atlético e América e enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A bola às 22h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), com transmissão de Globo e Premiere. O Galo tem três pontos e ocupa a lanterna do grupo A, enquanto o Coelho lidera o grupo B com sete pontos. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Atlético e América (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético x América

4ª RODADA- CAMPEONATO MINEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior;

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Felipe Alan Costa;

🖥️ VAR: Marco Aurélio Fazekas.

➡️ Mano Menezes critica calendário e projeta Botafogo x Fluminense

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Éverson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Gabriel Menino e Alan Franco; Bernard, Scarpa e Hulk.

continua após a publicidade

AMÉRICA-MG (Técnico: William Batista)

Jory; Mateus Henrique, Lucão, Julio César e Paulinho; Miquéias, Cauan Barros e Martín Benítez; Jonathas, Fabinho e Figueiredo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte