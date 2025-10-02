Jóias da base integram o elenco principal do Atlético-MG

Nesta quarta-feira (02), os jovens Gabriel Veneno e Wallyson Mosquito, atacantes da base do Atlético, foram integrados ao elenco principal. A decisão partiu do técnico Jorge Sampaoli, que já observava os atletas no time de sparring, utilizado para preparar jogadores da base para o profissional.

Nesta quarta-feira (02), após o empate em 0 a 0 com o Juventude, dois jogadores das categorias de base do Atlético foram integrados ao elenco principal durante o treinamento na Cidade do Galo. Os atletas são Gabriel Veneno e Wallyson Mosquito, ambos atacantes que atuam pelos lados do campo.

A integração foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que já vinha acompanhando de perto o desempenho dos jovens no time de “sparring”. Método utilizado por ele para facilitar a transição dos garotos ao profissional, colocando-os em situações de jogo como "adversários" da equipe principal.

Gabriel Veneno

Com apenas 16 anos, o jovem atacante nascido em 2009 já é considerado uma das maiores promessas das categorias de base do Atlético-MG. Atuando preferencialmente pela ponta esquerda, ele se destaca pela velocidade, agilidade nos dribles e rapidez de raciocínio na execução das jogadas.

Apontado por parte da imprensa estrangeira como um possível "novo Neymar", o garoto assinou seu primeiro contrato profissional com o Galo em julho deste ano. O talento já desperta interesse de clubes europeus, e sua multa rescisória para transferências internacionais foi fixada em 60 milhões de euros, cerca de 385 milhões de reais.

Wallyson Mosquito

Com 17 anos, nascido em 2008, o jovem atleta é mais um dos grandes talentos da base do Atlético. Assim como Gabriel Veneno, atua pelas pontas do ataque, mas se destaca pelo lado direito. Canhoto, ele possui um forte um contra um, sendo eficiente tanto cortando para dentro quanto avançando até a linha de fundo.

Em julho deste ano, assinou seu primeiro contrato profissional com o Galo, com vínculo válido por três anos. A multa rescisória para clubes do exterior foi estipulada em 390 milhões de euros, reforçando o alto valor que o Alvinegro enxerga em seu potencial.