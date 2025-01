Jogadores do Atlético-MG retornam das férias na quinta-feira (9)

A temporada 2025 do Atlético-MG vai começar no próximo dia 9, quinta-feira, com a apresentação dos jogadores na Cidade do Galo. A apresentação do técnico Cuca, que vai iniciar sua quarta passagem pelo Galo, será no dia 13, com entrevista coletiva e treino aberto para a imprensa. A programação inicial do clube para 2025 inclui o torneio FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos, e o Campeonato Mineiro.

Os jogadores do Atlético-MG farão testes físicos, avaliações e exames médicos, além de treinos na Cidade do Galo até o dia da viagem aos Estados Unidos, em 15 de janeiro.

A primeira partida do Atlético-MG na temporada será o clássico contra o Cruzeiro, dia 18 de janeiro (sábado), às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando. Ainda na pré-temporada nos Estados Unidos, o Atlético-MG enfrenta o Orlando City-EUA, no dia 25 (sábado), no mesmo estádio.

Enquanto o elenco profissional estiver nos Estados Unidos, o elenco sub-20 do Atlético-MG disputará as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, sob o comando do técnico Guilherme Dalla Déa – o auxiliar Leonardo Silva é quem dirige a equipe que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Francana (SP).

Atacante Hulk deve estrear no Campeonato Mineiro de 2025 somente na quarta rodada (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Os primeiros jogos do Estadual serão no dia 19 (domingo), contra o Aymorés, de Ubá, no Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, às 16h; diante do Democrata-GV, dia 22, às 20h, no Mineirão ou no Independência – o mando é do Galo, mas a Arena MRV não poderá ser usada, porque está trocando o gramado natural pelo sintético; e contra o Pouso Alegre, dia 25, às 17h, no Estádio Manduzão, em Pouso Alegre.

Time titular retorna dos Estados Unidos dia 26 e estreia no Mineiro na quarta rodada

O retorno do grupo profissional a Belo Horizonte está marcado para 26 de janeiro, e a tendência é de que todos os jogadores estejam à disposição do técnico Cuca para a quarta rodada do Mineiro, quando o Atlético-MG fará o clássico contra o América, em Belo Horizonte, ainda em local indefinido.

Antes da apresentação dos jogadores, em 8 de janeiro, Bruno Muzzi, CEO da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Atlético-MG, fará apresentação à imprensa das finanças do clube-empresa na sede de Lourdes, em Belo Horizonte.