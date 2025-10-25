Jogadores do Atlético celebram três pontos e projetam partida decisiva na Sula
Atlético joga contra o del Valle na terça (28) pela volta da semifinal da Sul-Americana
Neste sábado (25) o Atlético venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena MRV, em jogo marcado por gol mais rápido da competição, aos 23 segundos de jogo. Após a partida alguns jogadores do Galo falaram na zona mista e projetaram partida decisiva pela Sul-Americana.
Na próxima terça-feira o Atlético recebe o Independiente del Valle pela partida de volta das semifinais da competição internacional. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1, com isso, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.
Análise dos jogadores do Atlético
Alguns jogadores analisaram a importante vitória contra o Ceará e falaram sobre a partida pela Sula. Confira:
Natanael: "Foi um bom jogo, um bom jogo da equipe, o mais importante é o resultado, a gente sabia que era um jogo difícil e o resultado é importante, traz confiança e terça-feira a gente tem um jogo mais importante ainda que pode nos dar uma vaga para o final do Torneio Continental".
Vitor Hugo: "Feliz com a atuação do time todo, a gente conseguiu segurar o ataque deles em um jogo muito perigoso. A gente conseguiu não sofrer gols e sair com o resultado que a gente precisava. (Jogo contra o del Valle) - Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente precisa muito do apoio da nossa torcida. Eu acho que o diferencial no jogo aqui vai ser a nossa torcida jogando junto com a gente.
Bernard: "Temos que comemorar, porque a gente precisava muito vencer, hoje era um jogo de 6 pontos, a gente tinha noção de que seria uma final pra gente. (Jogo contra o del Valle)- A gente tem que focar e se preparar o melhor possível para este jogo decisivo de Terça-feira.
