Jogadores do Atlético celebram três pontos e projetam partida decisiva na Sula

Neste sábado (25) o Atlético venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena MRV, em jogo marcado por gol mais rápido da competição, aos 23 segundos de jogo. Após a partida alguns jogadores do Galo falaram na zona mista e projetaram partida decisiva pela Sul-Americana.

Na próxima terça-feira o Atlético recebe o Independiente del Valle pela partida de volta das semifinais da competição internacional. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1, com isso, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Análise dos jogadores do Atlético

Alguns jogadores analisaram a importante vitória contra o Ceará e falaram sobre a partida pela Sula. Confira:

Natanael: "Foi um bom jogo, um bom jogo da equipe, o mais importante é o resultado, a gente sabia que era um jogo difícil e o resultado é importante, traz confiança e terça-feira a gente tem um jogo mais importante ainda que pode nos dar uma vaga para o final do Torneio Continental".

Vitor Hugo: "Feliz com a atuação do time todo, a gente conseguiu segurar o ataque deles em um jogo muito perigoso. A gente conseguiu não sofrer gols e sair com o resultado que a gente precisava. (Jogo contra o del Valle) - Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente precisa muito do apoio da nossa torcida. Eu acho que o diferencial no jogo aqui vai ser a nossa torcida jogando junto com a gente.

Vitor Hugo em Atlético e Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bernard: "Temos que comemorar, porque a gente precisava muito vencer, hoje era um jogo de 6 pontos, a gente tinha noção de que seria uma final pra gente. (Jogo contra o del Valle)- A gente tem que focar e se preparar o melhor possível para este jogo decisivo de Terça-feira.