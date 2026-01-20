Força máxima? Confira as opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o América
Treinador deve manter os principais jogadores na equipe titular e pode promover estreias
Nesta quarta-feira (20), América e Atlético se enfrentam às 21h30 na Arena Independência, em clássico válido pela 4° rodada do Campeonato Mineiro. Para a partida, Sampaoli deve colocar força máxima, em busca de conquistar a primeira vitória na competição.
Após empatar as duas primeiras rodadas, o técnico argentino optou por escalar os principais jogadores contra a Tombense no último domingo (18). No entanto, a expectativa de ver uma vitória tranquila e um bom desempenho foi frustrada com mais um empate e o jejum sem vitórias mantido na temporada 2026.
Diante do América a tendência é que Sampaoli mantenha os principais jogadores na equipe titular e promova estreias. Alan Minda e Preciado já estão no BID e podem fazer a primeira partida pelo Galo. Victor Hugo ainda espera a regularização, mas esta deve sair nas próximas horas, e o jogador também vira opção na equipe.
A partida contra o América vai servir de análise para o Atlético pois antecede duas "pedreiras" que o time tem pela frente. No próximo domingo (25), o clássico contra o grande rival Cruzeiro, também pelo mineiro, e na quarta-feira (28), a estreia no Campeonato Brasileiro contra o todo poderoso Palmeiras.
As opções de Sampaoli para escalar o Atlético contra o América
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Samuel, Vitão
Laterais: Kauã Pascini, Luis Gustavo, Natanael, Renan Lodi, Ángelo Preciado
Meias: Alan Franco, Alexsander, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Cissé, Iseppe, Patrick, Reinier, Maycon, Índio
Atacantes: Cadu, Cauã Soares, Dudu, Biel, Hulk, Murillo, Rony, Cuello, Júnior Santos, Alan Minda
Lesiondos: Lyanco
