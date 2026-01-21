Clássicos pelo Mineiro serão termômetro para Atlético-MG iniciar o Brasileirão
Galo enfrenta América e Cruzeiro antes da estreia no Brasileiro contra o Palmeiras
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético terá pela frente uma sequência importante no Campeonato Mineiro para colocar o time à prova antes da estreia no Brasileirão. O Galo encara dois clássicos, contra América e Cruzeiro, que servirão como testes importantes na preparação para a competição nacional.
Força máxima? Confira as opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o América
Atlético Mineiro
América-MG x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
Atlético Mineiro
‘Scarpinha, agora é orar’: Scarpa e Willian Bigode se reencontram, relembre a polêmica financeira
Atlético Mineiro
A equipe comandada por Jorge Sampaoli chega pressionada após empatar as três primeiras partidas do Campeonato Mineiro e ainda não ter conquistado uma vitória na temporada 2026. No confronto mais recente, diante da Tombense, vários titulares fizeram sua estreia no ano e o Atlético atuou com força máxima pela primeira vez.
Mesmo assim, o desempenho ficou abaixo do esperado. O Galo apresentou um futebol pouco convincente, o que ampliou a preocupação às vésperas do início do Brasileirão.
Aposte no Atlético contra o América pelo Campeonato Mineiro
Com a chegada dos reforços, Jorge Sampaoli passa a contar com mais opções e vê, aos poucos, as lacunas do elenco sendo preenchidas. Das quatro posições consideradas prioritárias pelo Atlético no início da janela de transferências, duas já foram solucionadas, enquanto outra está próxima de um desfecho positivo.
Na lateral esquerda, Renan Lodi chegou para assumir a titularidade. Pela direita, Ángelo Preciado foi contratado para disputar posição com Natanael. No setor ofensivo, o clube acredita ter encontrado o camisa 9 de referência que buscava. Mateo Cassierra, do Zenit, chega a Belo Horizonte nesta quarta (21) para realizar exames médicos e encaminhar a assinatura de contrato com o Galo.
Entre as prioridades, a única que ainda não foi atendida é a de primeiro volante. O nome da vez é Lucas Torreira, do Galatasaray, mas a negociação é tratada como complexa. O uruguaio é peça importante no time turco, e os altos valores envolvidos, além do salário elevado, dificultam um avanço nas tratativas.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Próximas partidas do Atlético
Confira todas as informações das próximas partidas do Atlético:
4° rodada (Campeonato Mineiro)
21/01 (quarta-feira), às 20h30 – América x Atlético - Independência, Belo Horizonte
5° rodada (Campeonato Mineiro)
25/01 (domingo), às 16h – Atlético x Cruzeiro - Arena MRV, Belo Horizonte
1° rodada (Campeonato Brasileiro)
27/01 (quarta-feira), às 19h - Atlético x Palmeiras - Arena MRV, Belo Horizonte
- Matéria
- Mais Notícias