Hulk volta a ficar disponível e agradece torcida do Atlético-MG por ação de apoio
Jogador tenta atravessar fase ruim no Galo
O Atlético-MG poderá contar com Hulk para enfrentar o Fluminense no próximo sábado (4), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante cumpriu suspensão automática na última rodada, após receber o terceiro cartão amarelo, e ficou de fora do empate sem gols contra o Juventude, na Arena MRV.
Apesar da ausência em campo, o camisa 7 foi o centro de uma ação de apoio promovida pela torcida atleticana nas arquibancadas. O jogador atravessa um momento de jejum, não marca há nove partidas, e, diante disso, os torcedores se mobilizaram pelas redes sociais para demonstrar incentivo e reconhecimento à sua história no clube.
Durante a partida, foram vistas faixas, cartazes, bonecos, fantasias e uma grande presença de torcedores vestindo a camisa 7, em referência direta a Hulk. O gesto também teve como objetivo dar confiança ao atacante e apoio para retornar ao bom momento que o consagrou como ídolo da Massa.
Após a homenagem, Hulk se pronunciou pelas redes sociais. Ele publicou um vídeo com registros da ação e agradeceu o carinho: “Obrigado, Massa Atleticana. Gratidão pelo carinho.”
Temporada de Hulk no Atlético
Apesar de ser o artilheiro do Atlético na temporada, Hulk enfrenta um jejum de nove partidas sem balançar as redes. Em 2025, o atacante disputou 44 jogos, marcou 16 gols e deu quatro assistências. Além dos números, conquistou o campeonato mineiro pelo galo no início de 2025.
Outro aspecto é o alto número de cartões amarelos recebidos. Ao todo, o atacante já foi advertido 12 vezes na temporada. Foi justamente por acumular três cartões no Campeonato Brasileiro que ele acabou suspenso e desfalcou o time no duelo contra o Juventude.
