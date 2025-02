Hulk se aproxima do top 10 de artilheiros do Atlético-MG

O atacante Hulk, do Atlético-MG, segue a sina de quebrar recordes e estabelecer marcas desde que chegou ao clube em 2021. Com os dois gols que marcou no clássico contra o Cruzeiro, domingo (9), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, ele chegou aos 118 com a camisa do Galo e alcançou Tomazinho na lista dos maiores artilheiros da história do clube.

Hulk está próximo de entrar no top 10 dos artilheiros do Atlético-MG. O próximo “alvo” do atacante é o ex-ponta-esquerda Éder Aleixo, atualmente auxiliar técnico do Galo. Faltam apenas quatro gols para alcançá-lo. Depois, Hulk mira Jairo (com 122 gols), Nílson (125) e Nívio (126). Para ficar entre os 10 maiores artilheiros, portanto, o atacante terá de marcar mais oito vezes. O líder da lista é o atacante Reinaldo, com 255 gols, seguido por Dario (211) e Mário de Castro (195).

Hulk também tornou-se o maior goleador do clássico Atlético-MG x Cruzeiro neste século, com nove gols, ao lado de Diego Tardelli. No ranking dos maiores artilheiros do confronto, o atacante está na quinta colocação, ao lado de Nílson, Paulo Isidoro, Guilherme e Lauro, além de Tardelli. O primeiro da lista é Guará, com 26 gols.

Hulk divide artilharia do Mineiro com Gabigol, do Cruzeiro (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Os dois gols na vitória de domingo (9) também fizeram com que o Cruzeiro passasse a ser a maior vítima de Hulk no futebol brasileiro. Antes, a Raposa dividia o posto indesejável com o Fluminense, com sete gols. Também já sofreram muito com os gols do atacante atleticano América (seis), Bahia, Corinthians e Caldense (cinco).

Hulk pode atingir feito inédito em Campeonatos Mineiros

Com quatro gols, Hulk divide a liderança da artilharia do Campeonato Mineiro deste ano com Gabigol, do Cruzeiro. O atacante atleticano foi artilheiro das três edições passadas, e nenhum jogador já conseguiu atingir o feito por quatro temporadas seguidas. Ninão, do Palestra Itália, de 1928 a 1930, e Tostão, do Cruzeiro, de 1966 a 1968, foram artilheiros por três anos consecutivos.

Em 2022, Hulk marcou 10 vezes pelo Estadual. No ano seguinte, foram 11 gols. E, no ano passado, o atacante do Galo dividiu o posto com Jonathas, do Athletic, com sete gols.