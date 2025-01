Atlético-MG: Otávio aposta na capacidade de Cuca para bom ano

O volante Otávio acredita que o Atlético-MG terá temporada de muito sucesso graças ao trabalho do técnico Cuca, que inicia sua quarta passagem pelo Galo. Os jogadores fazem nesta sexta-feira (17) a última atividade em Orlando (EUA), antes da primeira partida de 2025 neste sábado (18), contra o Cruzeiro, às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, pela FC Series, a antiga Florida Cup.

- Cuca é o técnico mais vitorioso na história do clube, conhece aqui como ninguém. Vai nos ajudar muito a conquistar nossos objetivos durante a temporada – disse o volante Otávio, em entrevista a Galo TV.

Volante Otávio está confiante em boa temporada por causa do técnico Cuca (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Otávio também destacou a importância da pré-temporada nos Estados Unidos:

- Muito importante, principalmente para os torcedores que estão há bastante tempo nos Estados Unidos acompanharem a preparação para a temporada. Vamos estar juntos durante esse período para preparar muito bem e começar a temporada da melhor maneira possível – afirmou o volante atleticano.

Os jogadores do Atlético-MG tiveram o primeiro dia de treinamento em Orlando nesta quinta-feira (16). Pela manhã, houve atividade no Osceola Heritage Park, em Kissimmee, na Flórida. À tarde, o treino foi no CT do Orlando City, mesmo local da atividade desta sexta-feira (17) às 19h (de Brasília). O segundo jogo do Galo nos Estados Unidos será no sábado (25), contra o Orlando City.

Time alternativo do Atlético-MG disputa primeiras rodadas do Mineiro

Enquanto o time principal está nos Estados Unidos, uma equipe alternativa vai disputar as três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro – a estreia será domingo (19), contra o Aymorés, em Ubá, e depois o Galo joga contra Democrata-GV e Pouso Alegre. Esse time será comandado pelo técnico do Sub-20, Guilherme Dalla Déa, e terá reforços de profissionais que não viajaram, como o goleiro Gabriel Delfim, o volante Paulo Vitor e o meia Robert.

A volta do grupo principal a Belo Horizonte será no dia 26, e a tendência é de que todos os jogadores estejam à disposição para a quarta rodada do Estadual, contra o América, dia 29, no Mineirão. O Atlético-MG busca o hexacampeonato mineiro este ano.