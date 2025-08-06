Cuca elogia sequência do Atlético-MG contra o Flamengo
Galo se classifica para as quartas da Copa do Brasil
A sequência de jogos do Atlético-MG contra o Flamengo chegou ao fim, junto com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Galo perdeu no tempo normal, mas nos pênaltis levou a melhor contra o rival carioca.
Após a classificação, Cuca elogiou a sequência que o Atlético teve contra os cariocas.
- A gente está muito feliz, mas perdemos o jogo em casa. E a gente poderia ter empatado que nos classificaríamos, porém, eu acho que no montante dos três jogos, se dividir em seis tempos, eu acho que a gente foi relativamente igual ao Flamengo. Cada um na sua proposta, claro, o Flamengo tem uma posse de bola maior, nós principalmente nos dois jogos do Maracanã defendemos mais, saímos mais no contra-ataque.
Cuca analisou a partida da classificação, o treinador do Atlético revelou que a decisão foi diferente.
- Hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa tinha que fazer o torcedor jogar junto, e a gente não conseguiu no primeiro tempo, conseguimos só depois dos 35 por aí, por a bola no chão, jogar e criar algumas oportunidades. No segundo tempo, nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);
🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)
🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)
🔴 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).
