Cuca elogia sequência do Atlético-MG contra o Flamengo

A sequência de jogos do Atlético-MG contra o Flamengo chegou ao fim, junto com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Galo perdeu no tempo normal, mas nos pênaltis levou a melhor contra o rival carioca.

Após a classificação, Cuca elogiou a sequência que o Atlético teve contra os cariocas.

- A gente está muito feliz, mas perdemos o jogo em casa. E a gente poderia ter empatado que nos classificaríamos, porém, eu acho que no montante dos três jogos, se dividir em seis tempos, eu acho que a gente foi relativamente igual ao Flamengo. Cada um na sua proposta, claro, o Flamengo tem uma posse de bola maior, nós principalmente nos dois jogos do Maracanã defendemos mais, saímos mais no contra-ataque.

Cuca analisou a partida da classificação, o treinador do Atlético revelou que a decisão foi diferente.

- Hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa tinha que fazer o torcedor jogar junto, e a gente não conseguiu no primeiro tempo, conseguimos só depois dos 35 por aí, por a bola no chão, jogar e criar algumas oportunidades. No segundo tempo, nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);

🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).