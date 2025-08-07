Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 07/08/2025

O Atlético-MG não tem tempo para descansar. Após avançar na Copa do Brasil, a equipe começa a preparação para o fim de semana. O feminino terá folga após também se classificar no torneio. Veja a programação do Galo nesta quinta-feira (06).

Agenda

Não há tempo para descanso. Após a classificação do Galo na Copa do Brasil, o alvinegro muda o foco para o Brasileirão. O Atlético irá treinar na Cidade do Galo, às 10h (de Brasília).

A próxima partida será contra o Vasco, neste domingo, dia dos pais. O jogo será no Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília).

Futebol feminino

A equipe feminina está de folga, após se classificar na Copa do Brasil. As Vingadoras derrotaram o Real Brasília por 2 a 0 e avançaram para a próxima fase do torneio.

As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Reinier

O mais novo reforço do Atlético-MG desembarcou em Belo Horizonte nessa terça-feira. Reinier chegou ao aeroporto da capital mineiro no fim da terça e foi recebido por torcedores e jornalistas. O meia de 23 anos vai passar por exames médicos e assinar com o Galo por quatro anos e meio.

Nesta quinta-feira, o meia pode ser anunciado pelo Atlético e inscrito no BID, ficando disponível para a próxima partida. Reinier esteve presente na Arena MRV na classificação do Galo na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Galo

10 de agosto - Vasco x Galo - 16h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

14 de agosto - Galo x Godoy Cruz - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana

17 de agosto - Galo x Grêmio - 16h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro

21 de agosto - Godoy Cruz x Galo - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana

24 de agosto - São Paulo x Galo - 20h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro