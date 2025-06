Nesta quarta-feira, o Atlético-MG anunciou a venda do meio-campista Bruninho, revelado na base do clube, ao FC Karpaty, da Ucrânia. O jogador estava emprestado ao time ucraniano desde a temporada 2024/25.

No contrato havia previsto o direito de compra dos ucranianos. O Atlético vai manter um percentual dos direitos econômicos do atleta em uma possível futura negociação. Segundo apuaração do ge as cifras giram em torno de 800 mil euros (R$ 5 milhões na cotação atual). O novo contrato de Bruninho é de três temporadas com o Karpaty.

Surgimento no Atlético

Bruninho surgiu na base atleticana. O pai dele, Bruno, foi lateral direito do Atlético entre 1996 e 2002. O meia nasceu em Belo Horizonte. Em 2013 entrou para a base do clube. Em 2018, estreou pelo profissional.

Bruninho disputou 49 partidas com a camisa do Atlético, marcando sete gols. O meia de 25 anos conquistou o Mineiro de 2018 com o Galo. Pela base conquistou a Copa Laranjal Paulista, o Campeonato Mineiro e a BH Cup, em 2015. No ano posterior, participou da conquista do Campeonato Mineiro Sub-17.

Bruninho vem sendo emprestado desde 2020. O meia acumula passagens por Sport, Confiança, Juventude, CRB, Guarani, Ceará e Boa Vista (POR).

Galo como mandante em 2025

Neste ano de 2025, o Atlético ainda não foi derrotado dentro de casa. São 17 jogos e 11 vitórias, além de seis empates. Os bons números ajudaram o Galo a fechar o primeiro semestre do ano na parte de cima da tabela do Brasileirão e vivo em todas as competições.

O Atlético está próximo do grupo da frente do Brasileirão. O Galo passa a ter mais chances de até um possível título na competição. O alvinegro está a quatro pontos do líder Flamengo, que tem um jogo a menos do que os mineiros.

O Atlético terminou a primeira metade do ano com objetivos cumpridos. O Galo está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Flamengo.

Já na Sul-Americana, a missão não foi totalmente cumprida. O Atlético visava se classificar na primeira colocação do Grupo H, o que não aconteceu. O Galo se classificou como segundo, então disputará o playoff, contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, em busca de vaga nas oitavas. Caso se classifique, o alvinegro enfrenta o Godoy Cruz, da Argentina.