Atlético-MG se mostra equipe “copeira” e eficiente em penalidades
Galo segue vivo nas copas
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético-MG eliminou o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação veio nos pênaltis, assim como na Sul-Americana, quando o Galo deixou para trás o Bucaramanga nos playoffs.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG
➡️ Atlético-MG derrota Flamengo nos pênaltis e avança às quartas
É a segunda classificação do Atlético através das penalidades nesta temporada. Em ambas as ocasiões, houve um grande denominador em comum. Everson brilhou nas duas decisões.
Galo x Bucaramanga
Nos playoffs da Sul-Americana, o Atlético venceu o jogo de ida por 1 a 0, jogando fora de casa. Na volta, o clube precisava apenas de um empate, mas foi derrotado pelo mesmo placar.
Com isso, a decisão da vaga nas oitavas de final foi para os pênaltis. O Atlético contou com a estrela de Everson. O goleiro atleticano defendeu duas penalidades e marcou o último gol, classificando o Galo.
Galo x Flamengo
O Atlético na Copa do Brasil seguiu o mesmo caminho da Sul-Americana. O clube também venceu a ida por 1 a 0, fora de casa. Quando a partida foi na Arena MRV, o Galo foi derrotado pelo Flamengo, levando a decisão novamente para os pênaltis.
Everson novamente apareceu para classificar o Atlético. O goleiro brilhou ao defender a cobrança de Samuel Lino, deixando o Galo vivo na disputa.
O Galo chegou à última cobrança precisando apenas marcar, Everson chamou a responsabilidade. O goleiro cobrou e marcou, classificando o Atlético para as quartas de final da Copa do Brasil.
Próximos jogos do Galo
- 10 de agosto - Vasco x Galo - 16h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
- 14 de agosto - Galo x Godoy Cruz - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana
- 17 de agosto - Galo x Grêmio - 16h (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
- 21 de agosto - Godoy Cruz x Galo - 19h (de Brasília) - Copa Sul-Americana
- 24 de agosto - São Paulo x Galo - 20h30 (de Brasília) - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias