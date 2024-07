Hulk fez dois gols na derrota para o Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 13:39 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG de Hulk sofreu nova goleada em casa. Desta vez, o Flamengo chegou na Arena MRV e levou para casa os três pontos. Aliás, mais que isso: o prestígio de vencer em Belo Horizonte por 4 a 2. No entanto, pelo lado atleticano, o centroavante garante que nada está perdido.

O ídolo do Galo tentou animar os torcedores alvinegros e garantiu que o time está vivo para a temporada.

- Pedir que confie na gente, vai melhorar. Dias melhores virão. Estamos em todas as competições, não tem nada perdido ainda.

Os mineiros, no entanto, não têm tempo para lamentar. O grupo se reapresenta na tarde desta quinta-feira (4), na Cidade do Galo, e já inicia os preparativos para o duelo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Hulk alerta que agora é trabalhar para voltar a vencer.

- O futebol não te dá tempo para ficar lamentando. É voltar a trabalhar. O bom do futebol é isso também, que daqui a três, quatro dias tem mais um jogo importante, e tem que voltar a ganhar para ganhar moral novamente. É assumir a responsabilidade - acrescentou.

O Atlético-MG de Hulk, segue na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos conquistados. O Flamengo é o grande líder do torneio nacional, com 30 somados.