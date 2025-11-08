Web reage à reviravolta em Sport x Atlético-MG: 'Desnecessária'

O Sport sofreu uma virada história do Atlético-MG, neste sábado (8), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Leão abriu 2 a 0 no placar, mas viu o adversário marcar quatro gols no segundo tempo e vencer o confronto. Determinado resultado viralizou nas redes sociais.

Torcedores e rivais do clube nordestino não acreditaram no resultado final do confronto. O Sport tinha a vantagem de dois gols no placar até os 22 minutos do sengundo tempo, quando Hulk marcou de falta para diminuir a desvantagem do Galo.

O gol do camisa 7 foi marcado por uma falha do goleiro Gabriel, que não conseguiu realizar a defesa da finalização mesmo com a bola nas próprias mãos. O lance mexeu com o mental da equipe do Sport dentro de campo.

Não demorou muito para o Atlético-MG voltar a marcar. Desta vez, Rony foi o responsável por balançar as redes aos 24 minutos. Alexsander marcou o gol da virada, aos 35 minutos, e Rony, voltou a anotar mais um na reta final do confronto. Veja a repercussão do resultado abaixo:

Como foi Sport x Atlético

Texto por: Artur Henrique

A partida começou com o Atlético mais presente no campo do Sport. A primeira chance clara foi aos 10 minutos com Natanael, o lateral recebeu livre uma bola na ponta direita e bateu na trave do Goleiro Gabriel, quase abrindo o placar para o Galo.

Aos 13 minutos, a primeira polêmica da partida. Caio tentou cruzar e a bola bateu no braço de Matheus Alexandre mas o juiz mandou seguir e o VAR não interviu. O jogador do Sport tenta recolher o braço no momento do passe o que fez o árbitro Matheus Candançan entender como lance normal.

No primeiro ataque perigoso do Sport, aos 18,o time foi letal e abriu o placar da partida. Pablo tocou na passagem de Léo Pereira que dominou e bateu por baixo de Éverson, anotando 1 a 0 para o Leão da Ilha. O jogador não estava cotado para iniciar entre os titulares mas recebeu a chance do interino César Lucena.

Poucos minutos depois Rony perdeu uma chance claríssima de empatar a partida. O jogador recebeu uma bola pelo alto de Fausto Vera e tentou encobrir o goleiro Gabriel, mas colocou muita força e mandou por cima do gol.

Já no final do primeiro tempo o Atlético perdeu outra boa oportunidade. Igor Gomes recebeu na área e bateu firme mas Gabriel fez uma bela defesa e garantiu que o Sport terminasse a primeira etapa na frente do placar.

O segundo tempo voltou com o Atlético em cima, buscando empatar a partida. O time tinha presença ofensiva mas não conseguia chegar com perigo ao gol rubro negro.

O ditado quem não faz leva entrou em campo na Ilha do Retiro e o Sport na primeira chegada na segunda etapa, aos 18 ampliou o placar para 2 a 0. Léo Pereira marcou novamente, após receber dentro da área, girar e bater firme no canto de Éverson.

Após o Sport ampliar o placar, o Atlético manteve em cima e conseguiu de maneira relâmpago empatar em menos de dez minutos. Hulk cobrou falta e Gabriel falhou grave aceitando um chute fraco no meio do gol. Dois minutos depois Rony recebeu um cruzamento vindo da esquerda e cabeceou no ângulo colocando em igualdade a partida.

A virada do Galo veio aos 35 minutos. Hulk escorou dentro da área para Alexsander que bateu com desvio e fez 3 a 2 para o time mineiro. Dois minutos depois mais um gol, Hulk roubou uma bola e tocou para Rony, que livre só empurrou para às redes.