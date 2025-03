Atlético-MG renova contrato com volante

O volante Alan Franco vai permanecer no Atlético-MG por mais três temporadas. O clube anunciou na tarde desta segunda-feira (24), nas redes sociais, a renovação do contrato do jogador equatoriano até o fim de 2027. O vínculo atual terminaria em dezembro, e Alan Franco poderia assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho.

- Vínculo ampliado! Contratado pelo clube em 2020 e com uma trajetória vitoriosa com as nossas cores, Franco assinou novo compromisso com duração até dezembro de 2027! Seguimos, Hermano! - publicou o Atlético-MG.

Alan Franco não está treinando com os companheiros esta semana, porque está com a Seleção do Equador nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, Canadá e México. O volante foi titular na vitória por 2 a 1 sobre a Venezuela, na sexta-feira (21). Nesta terça-feira (25), a seleção equatoriana enfrenta o Chile, em Santiago. O Equador está na segunda posição, com 22 pontos, atrás apenas da Argentina.

Alan Franco, de 26 anos, chegou ao Atlético-MG em 2020, indicado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli. Em 2022, o volante foi emprestado ao Charlotte FC, dos Estados Unidos, e ao Talleres, da Argentina. Em julho de 2023, Alan Franco retornou ao Atlético-MG, depois que o Talleres não exerceu a opção de compra prevista em contrato.

Alan Franco é titular absoluto do técnico Cuca

Nesta temporada, Alan Franco tem sido titular absoluto com o técnico Cuca. Ele começou jogando todos os 13 jogos em que o time principal do Galo foi escalado. E foi substituído apenas duas vezes, contra o Orlando City, pela FC Series, e diante do Tocantinópolis, pela Copa do Brasil. Ao todo, são 130 partidas com a camisa do Atlético-MG e três gols marcados.