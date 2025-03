Atlético-MG comemora 117 anos com nova versão do hino

O Atlético-MG comemora, nesta terça-feira (25), 117 anos de existência. Para marcar a data, o clube lançou uma marca comemorativa, como vem fazendo nos últimos anos, e divulgou nova versão do hino composto por Vicente Mota, em 1967. O clube informou ainda que passou a ser dono dos direitos fonográficos do hino, e os royalties vão para o Instituto Galo, que exerce diversas ações sociais.

Segundo comunicado do Atlético-MG, nenhuma das gravações anteriores era de propriedade do clube. Para a nova gravação, foi criado o coletivo “Canto da Massa”, para o qual 25 atleticanos foram convocados para cantar o hino. A letra permanece inalterada. Ouça abaixo:

Foram feitas três versões: instrumental, orquestra e estádio. O produtor musical Fernando Furtado, ex-Skank, explica as diferenças:

- A versão estádio é mais crua e se aproxima do calor das arquibancadas. A versão orquestra, com cordas, metais e percussão, recebe um tratamento sinfônico, especialmente para comemorar os 117 anos do Galo. O arranjo das três versões foi feito pelo maestro Paulo Malheiros - disse.

As gravações foram feitas em estúdios de São Paulo e Belo Horizonte, e dirigidas por Dudu Marote, produtor de músicas de grandes artistas brasileiros. O hino do Galo foi masterizado em Los Angeles pelo engenheiro brasileiro Fili Filizzola, também atleticano.

Clube lançou também marca comemorativa dos 117 anos

Como vem fazendo nos últimos anos, o Atlético-MG lançou a marca comemorativa do aniversário. Neste ano, o número 117 interage com o desenho da mascote, unindo-se para formar a crista e as penas do Galo.