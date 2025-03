Alterado local do jogo decisivo entre Atlético-MG e América

Atlético-MG e América voltam a jogar no Mineirão, sábado (15), às 16h30, na segunda partida da final do Campeonato Mineiro. Nesta segunda-feira (10), a Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou a mudança do local do jogo da volta, anteriormente previsto para a Arena Independência. A alteração foi solicitada pelo América, mandante da segunda partida por ter sido líder de grupo na primeira fase, enquanto o Galo se classificou para a semifinal como melhor segundo colocado das chaves.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

A mudança do local da partida é uma demonstração de que os próprios dirigentes do América não acreditam mais na conquista do título mineiro de 2025. Após a goleada por 4 a 0 sofrida no primeiro jogo, sábado (8), no Mineirão, o presidente do Coelho, Alencar da Silveira Júnior, já falava sobre a possível alteração do local da segunda partida.

Para ser campeão mineiro, o América precisa golear o Atlético-MG por cinco gols de diferença. Se vencer por quatro gols de vantagem, a decisão vai para a disputa de pênaltis.

continua após a publicidade

O presidente do América está de olho numa maior arrecadação com a partida de volta no Mineirão. O primeiro clássico da final teve renda superior a R$ 4 milhões, com 47 mil torcedores presentes, e a tendência é de aumento nesses números na partida decisiva, com carga maior de ingressos para os atleticanos.

➡️Para técnico do Atlético-MG, título mineiro continua em aberto

Atlético-MG não perde para o América no Mineirão há mais de 20 anos

O Atlético-MG não perde um clássico para o América no Mineirão há mais de 20 anos. A última vitória do Coelho no confronto no Mineirão foi em 13 de março de 2005, pela primeira fase do Campeonato Mineiro daquele ano. O placar foi magro: 1 a 0. A supremacia atleticana desde então aumentou com a goleada de sábado (8): agora são 10 vitórias do Galo em 18 partidas e oito empates. O Atlético-MG marcou 34 gols e sofreu apenas 14.