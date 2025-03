Everson pede respeito ao América apesar da vantagem do Atlético-MG

O goleiro Everson, do Atlético-MG, reconhece que a vantagem conquistada pela equipe com a goleada por 4 a 0 sobre o América, sábado (8), na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, é enorme, mas prega respeito ao adversário, para o segundo jogo da decisão, confirmado também para o Mineirão, no próximo sábado (15), às 16h30.

- Obviamente a gente vai jogar com uma grande vantagem, e toda equipe quer jogar com essa vantagem que a gente construiu. Mas ainda tem o segundo jogo e precisamos respeitar a equipe do América, para fazer um grande jogo, não tomar gol e, consequentemente, colocar nosso nome na história do clube – afirmou Everson, na zona mista após a primeira partida decisiva.

Para perder o título mineiro de 2025, o Atlético-MG terá de ser goleado pelo América por cinco gols de diferença – ou por quatro e ser derrotado também na disputa de pênaltis. Everson não acredita que os jogadores do Atlético-MG vão relaxar diante de tamanha vantagem:

- Vamos continuar com muita humildade, dedicação, trabalho… Temos um técnico muito experiente e uma equipe muito experiente também. Nunca desrespeitamos nenhum adversário nos grandes momentos que passamos aqui. Sempre respeitamos todos os adversários… - disse o goleiro.

Everson, que sofreu apenas dois gols em 12 jogos nesta temporada, não participou da campanha do título mineiro de 2020, mas brinca que quer ser considerado hexacampeão:

- Quando cheguei em 2020, o clube já tinha sido campeão, mas eu estava na torcida, porque já tratava da transação e acompanhei os jogos contra o Tombense (adversário do Galo naquela final) – contou Everson.

Everson defendeu pênalti na semifinal contra o Tombense, na Arena do Jacaré (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Independentemente de ser penta ou hexacampeão mineiro, Everson tem construído uma bela carreira com a camisa do Atlético-MG – ele foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021.

- A gente sabe que vem construindo uma linha no Galo, que contou com grandes goleiros, como João Leite, Victor, Taffarel, o maior goleiro da história do futebol brasileiro, e tenho o privilégio de ter mais títulos do que ele no clube, o Velloso, outro grande goleiro que passou por aqui e quase foi campeão brasileiro…. Sinto muito feliz pela história que venho construindo aqui, com muito trabalho, dedicação, sempre respeitando todos meus companheiros e escrevendo essa linha história – afirmou.

Para Everson, trabalho coletivo é o motivo do sucesso do Atlético-MG

O goleiro do Atlético-MG, no entanto, faz questão de ressaltar o trabalho coletivo da equipe, acima do desempenho individual de qualquer jogador:

- O pessoal do ataque ajuda a gente a se defender, e nós damos suporte para o pessoal do ataque poder atacar. Os benefícios coletivos te trazem benefícios individuais, então nós estamos com um coletivo muito bom e automaticamente as peças individuais vão tendo bons números e jogos – comentou.