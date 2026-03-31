Hulk busca diante da Chapecoense aumentar lista de 'vítimas' pelo Atlético-MG

Além de ajudar a buscar a primeira vitória do Atlético como visitante, Hulk tem um objetivo especial no próximo confronto contra a Chapecoense. O atacante quer marcar pela primeira vez contra a equipe catarinense para ampliar sua lista de vítimas no futebol brasileiro.

Além de ajudar a buscar a primeira vitória do Atlético como visitante, Hulk tem um objetivo especial no próximo confronto contra a Chapecoense. O atacante quer marcar pela primeira vez contra a equipe catarinense para ampliar sua lista de vítimas no futebol brasileiro.

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Desde que chegou ao Atlético, Hulk enfrentou a Chapecoense em apenas duas oportunidades, ambas em 2021. Nos anos seguintes, o time catarinense disputou a Série B e só retornou à elite nesta temporada. Naquele ano, apesar da conquista do título brasileiro pelo Galo, o atacante não marcou nem o time mineiro venceu nos confrontos contra a Chape, ambos terminaram empatados: 1 a 1 no Mineirão e 2 a 2 na Arena Condá.

Entre os clubes da Série A de 2026, a Chapecoense é uma das poucas equipes contra as quais Hulk ainda não marcou. Além do time catarinense, o camisa 7 do Atlético também não balançou as redes diante de Botafogo, em sete confrontos, e do Vitória, contra quem soma três jogos sem gols.

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Hulk vive jejum no Atlético

Além de buscar esse feito inédito, Hulk também tenta encerrar um jejum recente. O atacante não marca há oito partidas, seu último gol foi há mais de um mês, quando anotou um hat-trick na goleada por 7 a 2 sobre o Itabirito, pelo Campeonato Mineiro.

Na temporada 2026, Hulk já disputou 16 jogos, com cinco gols marcados e duas assistências.

Hulk contra o Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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