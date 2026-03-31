Com dúvida nos convocados, quem pode ganhar espaço no Atlético-MG contra a Chapecoense?

Para a próxima partida, diante da Chapecoense, o Atlético pode ter novidades na escalação. Com a presença ainda incerta dos jogadores convocados para as seleções, o técnico Eduardo Domínguez pode promover mudanças, apostando em retornos e dando oportunidade a atletas menos utilizados.

Para a próxima partida, diante da Chapecoense, o Atlético pode ter novidades na escalação. Com a presença ainda incerta dos jogadores convocados para as seleções, o técnico Eduardo Domínguez pode promover mudanças, apostando em retornos e dando oportunidade a atletas menos utilizados.

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Ao todo, o clube tem sete jogadores convocados, muitos deles com participação frequente nas últimas partidas, seja como titulares ou entrando com regularidade. Diante dessas ausências, somadas a jogadores no departamento médico, algumas peças podem ganhar espaço contra a equipe catarinense.

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Na defesa, Lyanco surge como uma possível novidade. Com Júnior Alonso e Iván Román a serviço de suas seleções, o zagueiro que retornou recentemente de lesão e atuou por cerca de 10 minutos contra o São Paulo pode aparecer entre os titulares. Outras opções para o setor são Vitor Hugo, também recuperado, e Ruan. Na lateral, caso opte por um jogador de ofício, Natanael pode assumir a vaga de Preciado.

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No meio-campo, a ausência de Alan Franco e Cissé, convocados, e a recuperação de Maycon, que ainda trata uma lesão na panturrilha, abrem espaço para novas alternativas. Alexsander, já recuperado e treinando há mais tempo, disputa uma vaga no setor. O jovem Patrick também vem treinando normalmente, mas ainda aguarda a primeira oportunidade na temporada.

No ataque, Alan Minda está com suas seleção. Para atuar ao lado de Hulk, o treinador tem como opções Cuello, Dudu e Cassierra. Outra possibilidade é repetir a estratégia utilizada contra o Fluminense, com apenas Hulk no ataque e um meio-campo mais reforçado.

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Lyanco pode ser novidade na defesa (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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