Atlético-MG realiza primeira reunião do Conselho da Massa: o que será tratado?

O Atlético realizará a primeira reunião oficial do Conselho da Massa nesta terça-feira (31/03), às 19h, na Arena MRV. O encontro terá caráter de apresentação do programa, marcará a posse dos representantes e dará início às atividades do grupo.

O Atlético realizará a primeira reunião oficial do Conselho da Massa nesta terça-feira (31/03), às 19h, na Arena MRV. O encontro terá caráter de apresentação do programa, marcará a posse dos representantes e dará início às atividades do grupo.

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Durante a reunião de abertura, o CEO do clube, Pedro Daniel, fará uma apresentação institucional, abordando a estrutura organizacional do Galo, projetos estratégicos e perspectivas para os próximos anos.

Segundo o Atlético, "o Conselho da Massa é mais uma iniciativa do clube para fortalecer o relacionamento com a torcida e ampliar os canais de diálogo e participação, permitindo que representantes da Massa Atleticana contribuam com ideias, sugestões e discussões sobre temas relevantes para o clube".

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Conselho da Massa: novo órgão do Atlético-MG

O Conselho da Massa é um órgão de caráter consultivo, criado para estruturar e fortalecer o diálogo entre a torcida e o clube. Dez representantes da torcida foram eleitos para discutir pautas previamente definidas: uma escolhida pelos membros do Conselho e outra indicada pelo Atlético.

O grupo se reunirá, no mínimo, quatro vezes ao ano, com o objetivo de contribuir de forma organizada e participativa em decisões e projetos que envolvam a relação entre o clube e seus torcedores.

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O Atlético busca através do Conselho firmar seu compromisso junto a torcida. Em janeiro durante apresentação como novo CEO do clube, Pedro Daniel destacou em sua apresentação a necessidade de reconstruir a conexão e a sintonia com a torcida, abalada pelos resultados negativos recentes:

"Nós queremos nos aproximar mais da torcida, nós como gestão, ouvir mais da torcida, entender quais são as nossas necessidade. A gente precisa ouvir a torcida, é o nosso maior ativo, o clube vive por conta da torcida. "