Guia da Copa Sul-Americana: Atlético-MG volta à competição após cinco anos

De volta à Copa Sul-Americana depois de cinco anos, o Atlético-MG estreia na edição de 2025 nesta terça-feira (1º), contra o Cienciano, em Cusco, no Peru, às 21h30 (de Brasília). Na estreia, o maior adversário será a altitude de 3.400m da cidade peruana. Nas últimas cinco temporadas, o Galo disputou a Copa Libertadores e agora buscar conquistar um título inédito.

O Atlético-MG vai disputar a Copa Sul-Americana simultaneamente ao Campeonato Brasileiro e à Copa do Brasil, mas o técnico Cuca avisa que não vai relegar a competição internacional a um segundo plano, como em anos anteriores:

- Eu acho que todas as competições em que a gente está serão prioridade. A gente não tem que priorizar uma. A gente está em reconstrução ainda do nosso elenco. Estamos fazendo as coisas gradativas, sem alarde, com muita certeza no que a gente está fazendo – afirmou o treinador atleticano.

Técnico Cuca afirma que não vai priorizar nenhuma competição (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito times das oitavas de final. A decisão será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro.

Essa será a 10ª participação do Atlético-MG na competição, e o retrospecto não é bom. Em 2003, o Atlético-MG foi eliminado por Corinthians e Fluminense, na fase de grupos com times brasileiros. Na edição seguinte, caiu logo no primeiro confronto, contra o Goiás. Desempenho que se repetiu em 2008 e 2009, com eliminações para Botafogo e novamente Goiás, respectivamente. Em 2010, o Galo passou por Grêmio Prudente e Independente Santa Fé, da Colômbia, mas foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. No ano seguinte, foi eliminado mais uma vez pelo Botafogo na primeira fase. Em 2018, o algoz foi o San Lorenzo, da Argentina. A melhor campanha do Atlético-MG foi na edição de 2019: eliminado na semifinal, nos pênaltis, pelo Colón, da Argentina. Em 2020, caiu na primeira fase para o Unión Santa Fé.

Dois jogadores do atual elenco do Atlético-MG, no entanto, já conquistaram a Copa Sul-Americana. O atacante Rony foi campeão com o Athletico-PR em 2018, e o volante Alan Franco, com o Independiente del Valle, do Equador, na edição seguinte.

Conheça os adversários do Atlético-MG na primeira fase da Copa Sul-Americana

O Atlético-MG está no Grupo H, que tem, além do Cienciano, do Peru, o Deportes Iquique, do Chile, e o Caracas, da Venezuela. O Galo terá dificuldades em termos de logística para as viagens, mas enfrentará adversários que não fazem boas campanhas nos campeonatos nacionais.

O Cienciano é um dos clube mais antigos do Peru, fundado em 1901, e ficou conhecido internacionalmente quando conquistou a segunda edição da Copa Sul-Americana, em 2003, após eliminar Santos e Atlético Nacional, da Colômbia, e vencer o River Plate na final. A equipe ocupa a 14ª posição do Campeonato Peruano (com 19 times), com cinco pontos em cinco jogos. Na última partida, empatou por 0 a 0 com Los Chankas por 0 a 0.

Na segunda rodada, o adversário será o Deportes Iquique, do Chile, eliminado da terceira fase da Copa Libertadores pelo Alianza, do Peru. No Campeonato Chileno, após seis jogos, o Iquique ocupa a lanterna, com apenas um ponto, conquistado no empate por 1 a 1 com o Ñublense, fora de casa, na sexta-feira (28).

O Caracas está em sétimo lugar entre os 14 participantes do Campeonato Venezuelano, com 13 pontos em nove partidas. Na quinta-feira (27), a equipe empatou, fora de casa, por 3 a 3 com o lanterna Yaracuyanos. Atlético-MG e Caracas se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores do ano passado, e o Galo venceu as duas partidas, ambas por goleada: 4 a 1 no Estádio Olímpico, em Caracas, e 4 a 0 na Arena MRV.

O elenco do Atlético-MG para a Copa Sul-Americana

Goleiros: Everson, Robert Alves e Gabriel Delfim Laterais: Natanael, Saravia, Guilherme Arana e Caio Paulista Zagueiros: Junior Alonso, Lyanco, Igor Rabello, Vitor Hugo, Rômulo e Ivan Román Meio-campistas: Alan Franco, Gabriel Menino, Patrick, Fausto Vera, Rubens, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard Atacantes: Hulk, Rony, Cuello, Júnior Santos, João Marcelo, Caio Maia, Brahian Palacios e Cadu

Os jogos do Atlético-MG pela Copa Sul-Americana 2025

O Atlético-MG está punido pela Conmebol com duas partidas de portões fechados, por causa de uso de sinalizadores na Libertadores do ano passado, e terá de enfrentar Deportes Iquique e Caracas sem a presença de torcida. O jogo contra o time chileno, de qualquer forma, não poderá ser na Arena MRV, que ainda passa por reformas para implantação de grama sintética, entre outras melhorias.

1ª rodada - 01/04 - Cienciano - Estádio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) – 21h30 – ESPN/Disney+

2ª rodada - 10/04 - Deportes Iquique - Mineirão – 21h30 - Paramount

3ª rodada - 23/04 - Caracas - Estádio Olímpico – 21h30 - Paramount

4ª rodada - 08/05 - Deportes Iquique - Estádio Tierra de Campeones – 19h – ESPN/Disney+

5ª rodada - 15/05 - Caracas - Arena MRV – 21h30 - Paramount

6ª rodada - 29/05 - Cienciano - Arena MRV – 21h30 – ESPN/Dinsey +

* horários de Brasília