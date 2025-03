Cuca reclama após derrota do Atlético-MG e revela cobrança a árbitro

O técnico Cuca reclamou da arbitragem e revelou conversa com Raphael Claus após a derrota do Atlético-MG para o Grêmio, por 2 a 1, nesse sábado, pela primeira rodada do Brasileirão. O treinador entende que houve falta não marcada para o Galo no primeiro gol do time da casa.

— Conversei com o Claus, que disse que se não tiver contato não é falta. Joguei futebol e, quando a gente vai cabecear uma bola e tem uma chuteira em minha direção, automaticamente vou tirar a cabeça, não conduzir a cabeça pra bater no pé. Foi o que aconteceu com o Natanael na jogada. O pé alto é muito claro — afirmou.

No lance, Lucas Esteves erguer o pé disputa com Natanael, a bola sobrou para Amuzu, que cruzou desviado em Gustavo Scarpa para o atacante uruguaio abrir o placar. A decisão da arbitragem gerou muitas reclamações de Cuca e dos jogadores do Atlético-MG.

Como foi a estreia do Atlético-MG?

O Atlético-MG pressionou, mas não conseguiu vencer o Grêmio e perdeu por 2 a 1, na Arena, pela primeira rodada do Brasileirão. Arezo e Edenilson marcaram para o Tricolor , enquanto Rony descontou para o Galo no finalzinho da partida.

O Galo foi melhor no primeiro tempo, mas não soube aproveitar suas oportunidades e viu Tiago Volpi fazer grandes defesas. Por outro lado, Tricolor abriu o placar com Arezo em um lance polêmico. A equipe de Gustavo Quinteiros soube ser mais letal na frente da meta e ampliou no finalzinho, após Edenílson afastar o erro na defesa da equipe mineira.

Na etapa final, o Atlético foi para cima, mas continuou parando nas defesas de Volpi. Após tanto pressionar, o Galo diminuiu com Rony, que aproveitou o cruzamento na medida de Gustavo Scarpa para descontar na Arena.

Rony comemorando. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cuca pelo Atlético-MG

A equipe de Cuca até pressionou durante os últimos minutos de jogo, mas não conseguiu chegar ao empate e viu o Grêmio começar a competição com o pé.

Cuca está em sua terceira passagem pelo Galo e é considerado um dos maiores técnico da história do clube. Em suas passagens prévias, o treinador paranaense ajudou a equipe a conquistar um Brasileirão e uma Libertadores.