Atlético-MG: Conheça Ian Ângelo, filho de Hulk que treinou com o pai pela primeira vez

Hulk viveu um momento especial nesta quinta-feira (9) no Atlético. O ídolo alvinegro participou, pela primeira vez, de um treino ao lado do filho mais velho, Ian Ângelo, que integra a base do clube.

Hulk viveu um momento especial nesta quinta-feira (9) no Atlético. O ídolo alvinegro participou, pela primeira vez, de um treino ao lado do filho mais velho, Ian Ângelo, que integra a base do clube.

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O atacante não viajou com a delegação para a Venezuela, onde o time enfrentou o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. Ele permaneceu em Belo Horizonte realizando atividades na Cidade do Galo, junto com outros jogadores que não participaram da partida. Para completar o treinamento, atletas das categorias de base foram acionados, entre eles, Ian, o que possibilitou o inédito encontro entre pai e filho em campo.

Após a atividade, Hulk compartilhou a emoção nas redes sociais e celebrou o momento. O camisa 7 destacou que, mesmo após mais de duas décadas de carreira, a experiência de treinar ao lado do filho foi única e inesquecível, descrevendo a ocasião como um encontro de gerações marcado por orgulho e significado.

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Conheça Ian Ângelo, filho de Hulk

Ian Ângelo, de 17 anos, é o filho mais velho de Hulk e atualmente integra as categorias de base do Atlético. O jovem chegou ao clube em janeiro de 2026 para reforçar o elenco sub-20.

Até o momento, Ian disputou uma partida pela equipe sub-20, em confronto contra o Itabirito, válido pelo Campeonato Mineiro da categoria. Antes de vestir a camisa do Galo, ele passou pelas categorias de base do Ibrachina, clube formador do interior de São Paulo, e também pelo Palmeiras.

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Assim como o pai, Ian atua no setor ofensivo. Ele é filho de Hulk com Iran Ângelo, ex-esposa do jogador. Além dele, outro filho do atacante com Iran, Thiago Ângelo, de 15 anos, também faz parte da base do Atlético, integrando a equipe sub-15.

Hulk e o filho Ian Ângelo (Foto: reprodução Atlético)

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