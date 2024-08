Gabriel Milito prepara mudanças no Atlético-MG no Brasileirão

(Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro

O técnico Gabriel Milito terá de fazer mudanças no Atlético-MG para o jogo contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, neste sábado (3), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador atleticano perdeu uma importante peça, mas também poderá ter retornos.

O maior problema do treinador alvinegro é a ausência de Hulk. O atacante atleticano sofreu uma lesão grave na panturrilha direita e não vai para a partida. O camisa 7 deve ficar afastado dos gramados em torno de 30 dias.

Assim, para o lugar do centroavante atleticano, a tendência é que o técnico atleticano utilize o chileno Eduardo Vargas. Isso não está confirmado, no entanto, é a opção mais clara e viável de Milito para este momento.

Vargas está a disposição e vem sendo utilizado nos jogos com alguma frequência, embora não seja titular da equipe de Milito.

Todavia, o Galo deve ter outras alterações. O volante Fausto Vera, contratado recentemente, vinha atuando como titular. No entanto, no jogo anterior ele ficou fora por já ter participado da Copa do Brasil com o Corinthians. Assim, ele deve retornar ao time para o jogo contra o Criciúma.

Outra mudança que pode ocorrer é a presença de Rodrigo Battaglia entre os atletas de defesa. O volante que virou zagueiro com Gabriel Milito estava suspenso e pode voltar. Inclusive, sem a presença de Lyanco, que foi expulso no último jogo, a expectativa é de retorno do argentino.

Resta saber, portanto, se Milito vai voltar a utilizar o esquema com três zagueiros ou terá a presença de dois laterais no time.

O provável Galo é: Matheus Mendes, Bruno Fuchs (Saravia), Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Otávio, Fausto Vera (Alan Franco), Gustavo Scarpa, Bernard e Arana; Paulinho e Vargas. Técnico: Gabriel Milito.