Vargas assumiu o protagonismo do Atlético-MG (Foto: Cesar Greco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 10:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Hulk ficará fora do Atlético-MG por, pelo menos, 30 dias. O atleta teve, após o empate por 2 a 2 com o CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, lesão diagnosticada na panturrilha direita. Sem ele, o Galo já pensa como se virar e o atacante Eduardo Vargas apareceu como a melhor opção.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O curioso, porém, é que Vargas estava jogado para escanteio no Atlético. Durante a temporada passada, o clube mineiro buscou outra agremiação para o jogador atuar. Ele, no entanto, preferiu permanecer. Queria ficar até o término do seu contrato, que vai até dezembro de 2024.

As oportunidades, no entanto, eram poucas. Na verdade, somente com Gabriel Milito que ele passou a ter mais oportunidades. O momento mais marcante, no entanto, foi quando o atacante entrou contra o Fluminense, em março de 2024, e marcou os dois gols do empate por 2 a 2, pelo Brasileirão.

Vargas jogando pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Altético-MG)

Substituir Hulk para Vargas não é nenhuma novidade. Em 2022, na reta final do Brasileirão, quando o camisa 7 também sofreu uma grave lesão, foi dele a missão de cuidar do ataque alvinegro. Na oportunidade, ele fez quatro gols e deu uma assistência e guiou o Galo para a fase preliminar da Copa Libertadores.

A missão começa neste sábado, quando o Atlético enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.