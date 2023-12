Na briga acirrada pelo título do Brasileirão, o Atlético-MG garantiu sua vitória em cima do São Paulo quase no apagar das luzes. Com Hulk abrindo o placar, o Galo viu o sonho se afastar por um breve momento graças ao pênalti convertido por Luciano. Mas, nos acréscimos do segundo tempo, Paulinho garantiu o seu, se firmou mais ainda na artilharia e foi o responsável pelos três pontos do Galo na tabela do Brasileirão.