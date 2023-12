- O São Paulo veio em uma proposta de segurar o jogo, caíram muito durante o jogo. Isso dificultou um pouco a nossa partida. Conversamos no vestiário, que tinha que ter paciência e os espaços iam se abrir. O Hulk fez um belo gol. Infelizmente a gente levou o pênalti. Eu estava convicto que teríamos mais uma chance de gol e que tínhamos que fazer. Fiquei feliz de receber o passe do Hulk e ter dado a vitória para o nosso time. Foi um resultado importante na busca do nosso objetivo. A gente sabe que não depende só de nós. Vamos com fé, com os pés no chão, para chegar no último jogo e buscar mais uma vitória e, se possível, buscar o tão sonhado Campeonato Brasileiro.