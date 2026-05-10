Atlético-MG recebe o Botafogo em confronto direto por ascensão no Brasileirão

O Atlético recebe o Botafogo neste domingo, às 16h, na Arena MRV, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes, que estão “coladas” na tabela, fazem um duelo direto em busca de subir na classificação e ganhar mais equilíbrio na competição.

O Atlético recebe o Botafogo neste domingo, às 16h, na Arena MRV, em confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes, que estão "coladas" na tabela, fazem um duelo direto em busca de subir na classificação e ganhar mais equilíbrio na competição.

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Ambos somam 17 pontos. O Galo ocupa a 11ª colocação, enquanto o Glorioso aparece logo acima, em 10º lugar. O Atlético chega embalado após a grande vitória no clássico contra o Cruzeiro por 3 a 1. Já o Botafogo vem de uma derrota em casa para o Remo por 2 a 1, sofrendo o gol decisivo no último lance da partida.

As duas equipes apresentam campanhas irregulares e bastante semelhantes no Brasileirão. Em 14 jogos, o Atlético venceu cinco, empatou dois e perdeu sete. O Botafogo tem um jogo a menos, soma cinco vitórias, dois empates e seis derrotas.

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Um detalhe importante para o confronto é o desempenho defensivo do Botafogo, que possui a pior defesa da competição, com 26 gols sofridos. Em contrapartida, o time carioca tem um dos ataques mais eficientes do campeonato, com 25 gols marcados, atrás apenas do Flamengo, que tem um a mais.

Últimos confrontos entre Atlético e Botafogo

Nos últimos cinco confrontos entre Atlético e Botafogo, o time carioca leva vantagem no retrospecto. O Glorioso soma três vitórias, contra uma do Galo, além de um empate.

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Desses cinco duelos, quatro foram válidos pelo Campeonato Brasileiro. O outro foi a final da Libertadores de 2024, quando o Botafogo venceu o Atlético por 3 a 1 e conquistou o título inédito da competição.

Atlético-MG e Botafogo em 2025 (Foto: Pedro Souza/Atlético)

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