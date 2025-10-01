Atlético-MG empatou com o Juventude e segue com problemas no ataque. Sem Hulk e Cuello, Sampaoli levou jovens ao jogo, mas não os usou. Torcida criticou o setor ofensivo e pediu mudanças.

O Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Juventude nesta terça-feira (30), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal preocupação da equipe segue sendo a baixa produtividade ofensiva, o que tem gerado crescente insatisfação entre os torcedores. Durante o jogo, a torcida atleticana se manifestou nas redes sociais pedindo a entrada de jovens atacantes como alternativa para melhorar o desempenho no setor ofensivo.

Sem poder contar com Hulk, suspenso, e Cuello, lesionado, o técnico Jorge Sampaoli relacionou quatro jovens para a partida: João Marcelo, Isaac, Cadu e Iseppe. Apesar disso, nenhum deles foi acionado ao longo do confronto.

Os pedidos da torcida por mudanças se intensificaram ao longo da partida, especialmente por conta do desempenho apagado do setor ofensivo. O atacante Rony foi um dos mais criticados, após desperdiçar várias chances claras de gol, o que aumentou a pressão por oportunidades aos jovens do elenco.

Jovens com a camisa atleticana

João Marcelo, de 20 anos, chegou ao Atlético em março de 2025 após se destacar no Campeonato Paulista pelo Guarani, onde marcou quatro gols e deu duas assistências. No entanto, desde que foi integrado ao elenco alvinegro, ainda não conseguiu balançar as redes em 11 partidas disputadas na temporada.

Isaac, de 21 anos, já fazia parte do elenco principal em 2023 e 2024, mas teve poucas oportunidades. Em busca de mais rodagem, foi emprestado ao Nacional, de Portugal, onde não teve o desempenho esperado. Reintegrado ao Atlético em julho deste ano, atuou por apenas seis minutos desde o seu retorno.

Cadu, também com 21 anos, é revelado das categorias de base do clube e começou a ganhar espaço em 2023. No entanto, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em outubro de 2024, o que o afastou dos gramados por quase um ano. O atacante voltou a ficar à disposição apenas em setembro de 2025 e ainda busca ritmo de jogo.

Iseppe, o mais jovem entre os relacionados, tem apenas 19 anos e é considerado uma das grandes promessas da base atleticana. Teve ótimo desempenho em 2023 pelo sub-17 e, no ano seguinte, foi titular e destaque do time sub-20. Estreou no profissional em agosto deste ano, mas, desde então, não recebeu novas oportunidades em campo.