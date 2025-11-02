Atlético-MG está escalado para enfrentar o Inter pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para enfrentar o Internacional. Os times se enfrentam neste domingo (2), no Beira-Rio às 18h30, em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético está escalado para encarar o Internacional. Os times se enfrentam neste domingo (2), no Beira-Rio às 18h30, em jogo válido pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida se tornou confronto direto na briga contra o rebaixamento. O Atlético ocupa a 13° colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos. Já o Inter, tem apenas um a menos, 35, e está na 15° posição, apenas quatro do Vitória, primeiro time da zona.

Sampaoli modificou o time em relação ao que atuou na classificação pela Sul-Americana contra o Del Valle. Saravia entra no lugar de Ruan na defesa, Guilherme Arana, suspenso, dá a vaga a Caio na ala esquerda, além da entrada de Alexsander no meio e Hulk no ataque.

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Escalações dos times

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander, Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes; Rony Dudu e Hulk.

Intenacional (Técnico: Ramón Díaz)

Ivan; Bruno Gomes, Vitão Mercado Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick, Vitinho e Borré.

Ficha do jogo

INTERNACIONAL X ATLÉTICO-MG

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 18h30min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Prime Video (streaming)

Como chegam Inter e Atlético

Em 15ª, com 35 pontos, o Internacional vai para o oitavo jogo sob o comando de Ramón e Emiliano Díaz,, com duas vitórias, dois empates e três derrotas, duas delas nas últimas duas partidas. Os argentinos têm visto em campo a mesma apatia que o time apresentava nos últimos confrontos sob o comando de Roger Machado. Para a escalação, o Inter continuam sem Rochet, Aguirre e Alan Rodríguez, todos no Departamento Médico.

Já o Atlético-MG vem de dois resultados positivos, a classificação à final da Sul-Americana, após bater o Independiente Del Valle-ECU, em Belo Horizonte, e a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na rodada anterior do Brasileirão. O Galo está duas posições à frente do Colorado, com um ponto a mais. Jorge Sampaoli tem seis desfalques: Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, suspensos, Lyanco, Cuello, Junior Santos e Caio Maia, no DM.