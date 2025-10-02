Ex-jogador do Atlético-MG vive bom momento na Europa
Atacante reencontra boa fase no futebol europeu
O atacante Pedrinho, ex-Atlético-MG, vive um momento de destaque com a camisa do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após um período marcado por lesões no futebol brasileiro, o jogador tem se destacado com boas atuações, gols e assistências desde seu retorno à Europa.
Pedrinho defendeu o Atlético entre 2022 e 2024, por empréstimo do próprio Shakhtar. Durante sua passagem pelo Galo, o atacante enfrentou uma série de lesões que o afastaram dos gramados por longos períodos, impedindo uma sequência consistente de jogos e prejudicando seu desempenho.
De volta ao Shakhtar Donetsk, Pedrinho parece ter reencontrado sua melhor forma. Nas últimas cinco partidas, ele marcou três gols e deu duas assistências, sendo peça fundamental nas vitórias recentes da equipe. A boa fase tem chamado a atenção da imprensa ucraniana e animado os torcedores do clube.
Além de Pedrinho, o Shakhtar também conta com outro velho conhecido da torcida atleticana, o ponta Alisson. Revelado pelo Atlético, ele foi vendido ao clube ucraniano no início de 2025 por cerca de R$ 90 milhões. O jovem atacante teve um início fulminante no Shakhtar, se adaptando rapidamente ao novo futebol e ganhando destaque com gols, velocidade e participação ofensiva intensa. Com os dois ex-atleticanos em boa fase, o Shakhtar Donetsk se fortalece na briga pelo título do Campeonato Ucraniano.
Pedrinho no Atlético
Em números, a passagem de Pedrinho pelo Atlético-MG foi discreta. Ao longo de três temporadas, o atacante disputou 58 jogos, marcou apenas 2 gols e deu 2 assistências, um desempenho bem abaixo do esperado para um jogador com seu potencial. Apesar do baixo impacto dentro de campo, internamente, Pedrinho sempre foi elogiado por sua postura profissional e pela dedicação durante o processo de recuperação física.
