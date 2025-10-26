Atlético chega a 100 gols marcados na Arena MRV 

Neste sábado (25), o Atlético chegou a marca de 100 gols marcados na Arena MRV. O gol saiu na vitória de 1 a 0 contra o Ceará, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado (25), o Atlético chegou a marca de 100 gols marcados na Arena MRV. O gol saiu na vitória de 1 a 0 contra o Ceará, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

A marca foi batida com gol marcado por Alan Franco, que colocou a bola nas redes com apenas 24 segundos de jogo, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. o resultado foi importante para afastar o Galo de perto da zona de rebaixamento.

O Atlético teve sua casa inaugurada oficialmente no dia 27 de Agosto de 2023, na vitória por 2 a 0 contra o Santos. De lá pra cá em um pouco mais de dois anos, foram 61 partidas do time profissional, e 100 gols marcados.

Atlético-MG comemora gol diante do Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Números do Atlético na Arena MRV

JOGOS

Partidas disputadas: 60

Vitórias: 35

Empates: 14

Derrotas: 11

GOLS Gols marcados: 99 Gols sofridos: 52 Saldo de gols: 47

ARTILHEIROS Hulk: 18 gols Paulinho: 17 gols Guilherme Arana: 7 gols

MAIS JOGOS

Éverson: 51 jogos

Hulk: 50 jogos

Gustavo Scarpa: 49 jogos

MAIORES PÚBLICOS

Atlético 0 x 1 Flamengo (10/11/2024): 44.876

Atlético 3 x 0 River Plate-ARG (22/10/2024): 44.870

Atlético 0 x 2 Cruzeiro (27/08/2025): 44.286

História da "Casa do Galo"

O sonho de ter uma "casa própria" começou a ganhar forma em 2014, durante a gestão de Alexandre Kalil, quando foi apresentado à Prefeitura de Belo Horizonte o primeiro projeto da Arena MRV, com apoio da construtora MRV. Após anos de trâmites legais e burocráticos, o projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube em setembro de 2017, sob a presidência de Daniel Nepomuceno.

Enquanto as aprovações legais para construção avançavam, o terreno no bairro Califórnia começou a receber movimentações em 2019. As obras tiveram início oficial em 20 de abril de 2020, com a terraplanagem do terreno, já durante a pandemia da COVID-19. A construção demorou três anos e teve fim em Agosto de 2023, simbolizando a realização de um antigo sonho da torcida atleticana.