Atlético Mineiro

Atlético chega a 100 gols marcados na Arena MRV 

Marca foi registrada na vitória deste sábado contra o Ceará

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 26/10/2025
07:00
Atlético chega a 100 gols na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético chega a 100 gols na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Neste sábado (25),  o Atlético chegou a marca de 100 gols marcados na Arena MRV. O gol saiu na vitória de 1 a 0 contra o Ceará, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. 
Neste sábado (25),  o Atlético chegou a marca de 100 gols marcados na Arena MRV. O gol saiu na vitória de 1 a 0 contra o Ceará, em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. 

A marca foi batida com gol marcado por Alan Franco, que colocou a bola nas redes com apenas 24 segundos de jogo, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. o resultado foi importante para afastar o Galo de perto da zona de rebaixamento.

O Atlético teve sua casa inaugurada oficialmente no dia 27 de Agosto de 2023, na vitória por 2 a 0 contra o Santos. De lá pra cá em um pouco mais de dois anos, foram 61 partidas do time profissional, e 100 gols marcados. 

Atlético-MG comemora gol diante do Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG
Atlético-MG comemora gol diante do Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Números do Atlético na Arena MRV

  • JOGOS
  • Partidas disputadas: 60
  • Vitórias: 35
  • Empates: 14
  • Derrotas: 11
  1. GOLS
  2. Gols marcados: 99
  3. Gols sofridos: 52
  4. Saldo de gols: 47
  1. ARTILHEIROS
  2. Hulk: 18 gols
  3. Paulinho: 17 gols
  4. Guilherme Arana: 7 gols
  • MAIS JOGOS
  • Éverson: 51 jogos
  • Hulk: 50 jogos
  • Gustavo Scarpa: 49 jogos
  • MAIORES PÚBLICOS
  • Atlético 0 x 1 Flamengo (10/11/2024): 44.876
  • Atlético 3 x 0 River Plate-ARG (22/10/2024): 44.870
  • Atlético 0 x 2 Cruzeiro (27/08/2025): 44.286

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

História da "Casa do Galo"

O sonho de ter uma "casa própria" começou a ganhar forma em 2014, durante a gestão de Alexandre Kalil, quando foi apresentado à Prefeitura de Belo Horizonte o primeiro projeto da Arena MRV, com apoio da construtora MRV. Após anos de trâmites legais e burocráticos, o projeto foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube em setembro de 2017, sob a presidência de Daniel Nepomuceno.

Enquanto as aprovações legais para construção avançavam, o terreno no bairro Califórnia começou a receber movimentações em 2019. As obras tiveram início oficial em 20 de abril de 2020, com a terraplanagem do terreno, já durante a pandemia da COVID-19. A construção demorou três anos e teve fim em Agosto de 2023, simbolizando a realização de um antigo sonho da torcida atleticana.

