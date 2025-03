Escalações de Atlético-MG x América: equipes com desfalques na final

Atlético-MG e América iniciam neste sábado (8), às 16h30, no Mineirão, a decisão do Campeonato Mineiro de 2025. O jogo da volta será no próximo sábado (15), no mesmo horário, no Independência. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, após as duas partidas, o título mineiro será decidido nos pênaltis, pela primeira vez na história da competição.

As duas equipes têm desfalques para o clássico deste sábado (8). O atacante Hulk, destaque do Atlético-MG neste início de temporada, com oito gols em 10 jogos, fica de fora, por causa de contusão na coxa direita – ele já não enfrentou o Manaus, quarta-feira (5), pela Copa do Brasil.

O técnico Cuca, que também não terá os atacantes Júnior Santos, Caio Maia, Cadu e Palacios, contundidos, e o jovem Alisson, vendido durante a semana para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, optou por Rubens, em vez do atacante Deyverson.

Assim, o Atlético vai jogar com:

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens e Gustavo Scarpa; Cuello e Rony

No América, o técnico William Batista não terá o goleiro Matheus Mendes, que pertence ao Atlético-MG – o clube teria de pagar R$ 750 mil para escalar o titular. Jori será o substituto. Estão de fora por contusão: o volante Alê, o meia Benitez e o atacante Figueiredo.

O Coelho vai jogar com:

Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros e Elizari; Adyson, Renato Marques e Fabinho

Atlético-MG busca hexa; América quer título após nove anos

Nesta decisão, o Atlético-MG busca ampliar a hegemonia no estado e conquistar o hexacampeonato. Desde 2020, o Galo venceu o Cruzeiro em três finais (2020, 2022 e 2024) e o América em duas (2021 e 2023). Já o Coelho tenta voltar a ser campeão mineiro depois de nove anos: o último título foi em 2016, quando derrotou o Atlético-MG na final.