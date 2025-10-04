O Atlético está escalado para enfrentar o Fluminense neste sábado (4) às 18h30 no Maracanã, em jogo válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético enfrenta o Fluminense neste sábado (4) às 18h30 no Maracanã, em jogo válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Sampaoli definiu os jogadores que vão a campo contra o tricolor.

A surpresa fica por conta de Gustavo Scarpa, camisa 10 da equipe. O jogador que vinha fazendo a ala direita fica no banco de reservas, Natanael entra no lugar.

Com o zagueiro Lyanco, suspenso, o jovem chileno Iván Román entra em seu lugar. Com isso, a defesa está armada com Junior Alonso, Vitor Hugo e Ivan Román.

Além disso, quatro atletas que cumpriram suspensão na última partida estão de volta ao time titular. Everson, Junior Alonso, Guilherme Arana e Hulk começam jogando.

Escalações das equipes

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Iván Román, Junior Alonso e Vitor Hugo; Natanael, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard , Rony e Hulk.

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

Jogadores do Atlético comemoram gol contra o Mirassol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como chega o Atlético

O time chega ao confronto com o objetivo de se afastar da parte inferior da tabela e engrenar na competição. O time comandado por Jorge Sampaoli vem de um empate sem gols com o Juventude, na Arena MRV. Apesar do domínio ao longo da partida, o Galo parou na trave e nas boas defesas do goleiro adversário, desperdiçando a oportunidade de conquistar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Galo tem 29 pontos e ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Como chega o Fluminense

O Fluminense vem de empate amargo contra o Sport, fora de casa, na quarta-feira (1°). O Tricolor vencia até o último lance do jogo, quando viu Luan Cândido empatar de cabeça. Com o resultado, o time ficou na oitava posição do campeonato, com 35 pontos.

Ficha do jogo

📆 Data e horário: Sábado, 4 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

🎥 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)