Escalação Atlético-MG: Atacante que era dúvida por lesão é titular

O Atlético está escalado para o clássico contra o Cruzeiro. A bola rola nesta quarta-feira (15) às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorge Sampaoli teve muitas dificuldades para escalar o time para o confronto, devido a grande quantidade de desfalques. A principal dúvida era como seria composta a defesa, e ele optou pela linha de três com Ruan, Saravia e Iván Román, que mesmo com lesão na mão, vai para o jogo.

Para o meio campo, sem Alan Franco e Igor Gomes, que vinham sendo titulares, o técnico Argentino escolheu Gabriel Menino e Fausto Vera para iniciarem a partida. No ataque Rony que era dúvida começa jogando e Hulk inicia no banco de reservas novamente

Ruan Tressoldi fará seu primeiro jogo como titular (Foto: Pedro Souza/ Atlético)

Escalações das equipes

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson; Saravia, Ruan, Iván Román; Fausto Vera, Arana, Menino, Bernard e Scarpa; Rony e Dudu

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Lista de desfalques

Atlético-MG

Júnior Alonso, Alan Franco, Júnior Santos, Cuello, Caio Maia, Patrick, Alexsander, Lyanco, Vitor Hugo, Igor Gomes.

Cruzeiro

Fabrício Bruno, Janderson, Fagner, Matheus Henrique e Luis Sinisterra.



Como chegam Atlético e Cruzeiro

O Galo chega de uma boa vitória contra o Sport em meio a data fifa, por jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu por 3 a 1 e teve uma atuação consistente, minimizando o principal problema que vinha sendo frequente, a baixa efetividade do ataque.

Já o Cruzeiro vem de um empate amargo por 1 a 1 jogando em casa também contra o Sport. A raposa não conseguiu impor seu estilo de jogo e viu dois pontos importantes escaparem na briga com Palmeiras e Flamengo pelo título do Brasileirão.