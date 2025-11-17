Atlético-MG é o segundo time com mais expulsões no Campeonato Brasileiro

Em mais um jogo do Campeonato Brasileiro, o Atlético teve um jogador expulso e ficou com desvantagem numérica na partida. Dessa vez, foi Igor Gomes quem recebeu o cartão vermelho na derrota por 2 a 0 para o Bragantino, na noite deste domingo (16).

O jogador foi advertido aos 30 minutos da segunda etapa, quando o Galo já perdia a partida. O meio campista atleticano deu uma entrada forte de carrinho em Fernando, colocando a sola no tornozelo do adversário. O juiz expulsou direto em campo, sem necessidade de revisão ao VAR.

O Atlético já não vinha bem na partida, buscava o ataque mas não conseguia ser efetivo na finalização das jogadas. Com o cartão vermelho, o a equipe viu a chance de reação muito distante.

(Foto: Vitor Vidal/Gazeta Press)

Atlético e as expulsões

As expulsões vem sendo um grande problema para o Atlético nesse Campeonato Brasileiro. O time é o segundo que mais recebe cartões vermelhos na competição, empatado com o Vitória e atrás somente do Fortaleza. São 7 recebidos em 34 rodadas, das quais venceu duas, empatou duas e perdeu duas. Confira as expulsões da equipe ao longo do torneio:

16/11 - Bragantino 2 x 0 Atlético (Igor Gomes 🟥 ) 2/11 - Internacional 0 x 0 Atlético (Vitor Hugo 🟥 ) 27/09 - Atlético 1 x 0 Mirassol ( Junior Alonso 🟥 ) 17/08 - Atlético 1 x 3 Grêmio ( Cuello 🟥 e Junior Alonso 🟥 ) 01/06 - Ceará 0 x 1 Atlético ( Lyanco 🟥 ) Atlético 0 x 0 São Paulo ( Lyanco 🟥 )

Situação no Brasileiro

Após a derrota para o Bragantino, o Galo chegou a 34 jogos no campeonato, um a mais que a maioria dos outros times. A equipe se manteve com 44 pontos, no entanto perdeu uma posição, caiu de 9° para 10°. Após a decisão da Sul-Americana no sábado (22), o Galo volta a entrar em campo pelo Brasileirão na terça-feira (25), na Arena MRV contra o líder Flamengo.