Equilíbrio marca duelos entre Atlético-MG e Chapecoense: veja os números

Nesta quinta-feira (2), Atlético e Chapecoense se enfrentam às 19h, na Arena Condá, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Historicamente, o confronto é marcado pelo equilíbrio, refletido nos números ao longo dos anos.

Nesta quinta-feira (2), Atlético e Chapecoense se enfrentam às 19h, na Arena Condá, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Historicamente, o confronto é marcado pelo equilíbrio, refletido nos números ao longo dos anos.

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Ao todo, as duas equipes se enfrentaram 19 vezes. O retrospecto é bastante parelho: seis vitórias para cada lado e sete empates. O Galo leva vantagem no saldo de gols, com 28 marcados contra 20 sofridos.

A maior parte dos confrontos, 14 ao todo, ocorreu pelo Campeonato Brasileiro, assim como o jogo desta quinta-feira. Os outros cinco duelos aconteceram em diferentes competições: quatro pela Copa do Brasil e um pela extinta Primeira Liga.

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Na Copa do Brasil, os clubes se enfrentaram em duas eliminatórias: 2010 e 2018, com uma classificação para cada lado. Em 2010, o Atlético avançou, mesmo perdendo a ida por 1 a 0, aplicando uma goleada por 6 a 0 na partida de volta. Já em 2018, a Chapecoense eliminou o Galo nos pênaltis, após dois empates sem gols.

O último encontro entre as equipes aconteceu em 2021, ano do título histórico do Atlético. Apesar da campanha brilhante, o Galo não conseguiu vencer a Chapecoense em nenhum dos turnos: empate em 1 a 1 no Mineirão e 2 a 2 na Arena Condá.

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Chapecoense x Atlético Brasileirão 2021 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Situação de Atlético e Chape no Brasileirão

O Atlético ainda não conseguiu embalar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Após oito rodadas, a equipe soma apenas duas vitórias, além de dois empates e quatro derrotas.

A Chapecoense, por sua vez, tem um jogo a menos, mas também não vive bom momento na competição. Em sete partidas disputadas, conquistou apenas uma vitória, empatou quatro vezes e sofreu duas derrotas.