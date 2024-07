Empresário entrega tudo e fala sobre novo reforço do Atlético-MG

Junior Alonso será novo reforço do Atlético-MG (Foto: Divulgação/Krasnodar)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 18:03 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG está atento ao mercado de transferências para reforçar sua equipe para o restante do Campeonato Brasileiro. Inclusive, com os resultados recentes, a diretoria passou a ser cobrada. No entanto, o empresário do próximo reforço já entregou tudo.

- Eles (Atlético) vão pagar a rescisão e assinará por três anos - disse Serrati, empresário de Júnior Alonso, sobre a chegada do jogador.

Na entrevista a Rádio ABC Cardinal, do Paraguai, o empresário não falou de valores, no entanto, a informação apurada pela reportagem é que o Galo deve desembolsar cerca de R$ 7 milhões para contratar o zagueiro.

Alonso é um velho conhecido da torcida atleticana. Ele passou pelo clube em 2021, quando conquistou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Depois foi vendido por R$ 47 milhões. Todavia, ficou um tempo a mais na Cidade do Galo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Com a camisa do Galo, Alonso fez 133 partidas e marcou dois gols. Ele foi um dos grandes nomes do Atlético na conquista dos torneios nacionais no ano mágico mineiro. Além de Alonso, o Galo também acertou a contratação de Lyanco, ex-Botafogo e São Paulo.