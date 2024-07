Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 13:45 • Belo Horizone (MG)

Um torcedor do Atlético-MG foi flagrado cometendo atos de racismo contra aficionados do Flamengo, dentro da Arena MRV, no confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. O homem teria apontado para a cor de sua pele e fez ofensas ainda não identificadas em direção à parte da arquibancada onde os visitantes estariam localizados.

- O departamento jurídico foi acionado e busca identificar o torcedor que aparece nas imagens, para aplicar as punições previstas nas regras de uso da Arena MRV e no Regulamento do programa de sócio-torcedor Galo Na Veia - afirmou o clube.

O crime teria sido cometido já na segunda etapa de partida, com o Galo em desvantagem no placar. A equipe de Gabriel Milito foi derrotada pelo Rubro-Negro por 4 a 2, com show coletivo dos cariocas, e estacionou na 11ª posição do Brasileirão, com 18 pontos.

Com casos de racismo e apagão em campo, Atlético-MG de Hulk saiu derrotado do confronto com o Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)