‘Novo Bernard’ revela passado no Atlético-MG e lembra até ‘carteirinha’ de boate

Bernard está de volta ao Atlético-MG (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 20:49 • Belo Horizonte (MG)

O meia Bernard foi um dos reforços mais aguardados da janela de transferências do Atlético-MG. A primeira passagem do jogador pelo Galo rendeu ao clube mineiro uma taça da Copa Libertadores da América. No entanto, ele lembrou detalhes da época que era mais jovem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O camisa 20 do Galo deu detalhes das férias em Belo Horizonte, sempre com festas e curtição.

-No Shakthar, eu tinha duas férias por ano. Então, gostava muito de aproveitar. Gostava de aproveitar na balada, escutando um sertanejo, um pagode. Ia muito para o Chalezinho, para a Woods. Bernard de férias? Em BH? Você ia me encontrar neste lugares. Tinha até carteirinha - contou em entrevista à GaloTV.

No entanto, o "novo Bernard" quer seguir o exemplo do atacante Hulk que se cuida para manter o nível de atleta profissional.

-Hoje o futebol é muito diferente. É a questão do atleta. Se o cara não se alimentar, dormir e se preparar bem, ele não vai aguentar jogar no futebol brasileiro hoje em dia. Quando o campo não é tão bom, há um esforço físico maior. Junta isso com o calendário apertado e os jogos mais intensos. Se não se cuidar, não vai aguentar. Você vai ficar para trás. Não tem como. Não há espaço para amadorismo - completou.

Bernard já fez dois jogos com a camisa do Galo desde seu retorno. Primeiro o empate por 1 a 1 com o Juventude, em Brasília, e a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na Arena MRV, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Nas duas partidas o meia foi elogiado pelo nível apresentado.