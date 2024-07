Hulk tem mais de 200 jogos pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 10:58 • Belo Horizonte (MG)

O atacante Hulk completa, nesta quinta-feira (25), mais um ano de vida. O atacante do Atlético-MG comemora 38 anos, quatro deles dedicados ao Galo. Em Minas Gerais, aliás, ele tem objetivos claros.

Hulk é o principal ídolo atualmente e um dos grandes nomes da história do Galo. Com a camisa preto e branca, ele tirou o clube de uma longa fila de 50 anos sem um título brasileiro, além de conquistar a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil em 2022, além de quatro estaduais.

No entanto, o camisa 7 quer mais. Hulk coleciona conquistas individuais. Por exemplo, desde quando chegou ao Galo, em 2021, nenhum outro atleta marcou mais gols em brasileiros no mesmo período. Afinal, são 51 bolas nas redes.

Hulk, inclusive, é o quarto jogador do Atlético a marcar mais gols em Campeonatos Brasileiros. Ele já está próximo do Top 3, restam ainda quatro gols. O líder é Reinaldo, com 89 gols.

Hulk soma 108 gols pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Números do craque

203 jogos pelo Galo

108 gols

38 assistências

2021: 36 gols e 12 assistências em 68 jogos

2022: 29 gols e 5 assistências em 46 jogos

2023: 30 gols e 14 assistências em 59 jogos

2024: 13 gols e 7 assistências em 30 jogos