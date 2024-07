Atlético-MG etá na décima colocação do Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 11:07 • Belo Horizonte (MG)

No próximo domingo (28), Atlético-MG e Corinthians entram no gramado na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, mais que manter o Galo no caminho das vitórias em buscar melhores condições na tabela, o técnico Gabriel Milito tem um desafio especial.

O treinador busca seguir com sua invencibilidade diante de técnicos argentinos. Até agora ele disputou sete jogos contra treinadores da sua terra natal e até agora não sabe o que é perder. São cinco vitórias e dois empates.

A primeira vítima de Milito foi Nicolás Larcamón, ex-técnico do Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro. Nos dois jogos, um empate e uma vitória.

Ele também encontrou, dias depois, Miguel Ángel Russo, do Rosário Central, e garantiu duas vitórias na Copa Libertadores.

Os outros três treinadores que sofreram na mão de Gabriel Milito foram em jogos pelo Campeonato Brasileiro: Juan Pablo Vojvoda, no empate entre Galo e Fortaleza, Eduardo Coudet na vitória do clube mineiro sobre o Colorado, e Luis Zubeldía, treinador do São Paulo.

Milito até agora disputou 27 jogos com a camisa do Atlético-MG, venceu 13, empatou oito e perdeu seis jogos, com 46 gols marcados e 35 sofridos.