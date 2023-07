Já nos acréscimos, o Galo perdeu o seu capitão Guilherme Arana, expulso por uma cotovelada em um dos atletas do time esmeraldino e jogou com um a menos até o apito final. Porém, com um baixo poderio ofensivo de mineiros e goianos, o duelo não foi desequilibrado e ao fim dos 90 minutos, o confronto no estádio da Serrinha foi encerrado com um empate sem gols e um ponto para cada lado na tabela de classificação do Brasileirão.