Elenco do Atlético-MG se reapresenta com 'desfalques', mas Domínguez pode ter retornos ao longo da semana

O elenco do Atlético se reapresentou na tarde desta terça-feira (24) e iniciou a sequência de treinamentos durante a Data Fifa, período que será fundamental na preparação para o mês de abril. O Galo terá uma agenda intensa, com compromissos por três competições diferentes.

O elenco do Atlético se reapresentou na tarde desta terça-feira (24) e iniciou a sequência de treinamentos durante a Data Fifa, período que será fundamental na preparação para o mês de abril. O Galo terá uma agenda intensa, com compromissos por três competições diferentes.

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O técnico Eduardo Domínguez conta com desfalques importantes neste período. Ao todo, sete jogadores foram convocados por suas seleções: Alan Franco, Alan Minda e Preciado estão com o Equador; Júnior Alonso foi chamado pelo Paraguai; Iván Román defende o Chile; Cissé está com a seleção da Guiné; e Vitão integra a Seleção Brasileira sub-20.

Por outro lado, a comissão técnica pode ganhar reforços ao longo da semana. O volante Maycon e o zagueiro Victor Hugo estão em fase final de recuperação de lesões e podem voltar a ficar à disposição em breve.

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Maycon sofreu uma lesão muscular na panturrilha na primeira semana de março, pouco antes do clássico contra o Cruzeiro, pela final do Campeonato Mineiro. Desde então em tratamento, o volante que vinha sendo titular desde sua chegada no Atlético, pode ser liberado nos próximos dias para atividades em campo.

Já Victor Hugo também teve um problema muscular na panturrilha, sofrido na partida contra o Internacional, no dia 11. A expectativa é de que o zagueiro volte a ficar disponível em breve, embora seu retorno deva acontecer um pouco depois do de Maycon.

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Desde que assumiu o comando do time, Domínguez ainda não havia contado com um período livre tão longo para ajustes. O elenco seguirá com treinos diários, sempre às 10h, na Cidade do Galo. O próximo compromisso será apenas no dia 2 de abril, quando o Atlético enfrenta a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, pela 9ª rodada da competição.

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