menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Convocados do Atlético-MG se apresentam as seleções: confira agenda de jogos

Galo tem sete jogadores nas seleções durante a Data-Fifa

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/03/2026
12:44
convocados atlético equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraJogadores do Atlético convocados ao Equador (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Os jogadores do Atlético convocados para suas seleções já se apresentaram para a disputa dos amistosos da Data FIFA. Ao todo, sete atletas do Galo irão representar cinco países diferentes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Os jogadores do Atlético convocados para suas seleções já se apresentaram para a disputa dos amistosos da Data FIFA. Ao todo, sete atletas do Galo irão representar cinco países diferentes.

continua após a publicidade

A seleção com maior número de jogadores do clube é a do Equador, que contará com três nomes: Alan Franco, Alan Minda e Preciado. O Paraguai terá Júnior Alonso, enquanto o Chile contará com Iván Román. Já a seleção de Guiné terá, pela primeira vez, a presença do jovem Cissé. Além deles, o zagueiro Vitão foi convocado para defender a Seleção Brasileira sub-20.

Apesar das convocações, o Atlético não sofrerá desfalques em partidas oficiais, já que o calendário do futebol brasileiro será paralisado durante o período da Data FIFA.
Com isso, o clube contará novamente com todos os atletas para os próximos compromissos. Na quinta-feira (2), o Galo enfrenta a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá. Em seguida, no domingo (5), recebe o Athletico Paranaense, às 17h30, na Arena MRV.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Agenda dos convocados do Atlético

Equador (Alan Franco, Alan Minda, Preciado)
Marrocos X Equador - dia 27 às 17h15
Holanda X Equador - dia 31 às 15h45

Paraguai (Júnior Alonso)
Grécia x Paraguai- dia 27 às 16h
Marrocos x Paraguai - dia 31 às 15h

Chile (Iván Román)
Chile x Cabo Verde - dia 27 às 00
Nova Zelândia x Chile - dia 30 às 03h

Guiné (Cissé)
Guiné x Togo - dia 27 às 10h
Guiné x Benin - dia 31 às 09h

Brasil sub-20 (Vitão)
Brasil x Paraguai - dia 28 às 19h
Brasil x Paraguai - dia 31 às 16h

Preciado e Alan Franco pelo Equador (reprodução Instagram Preciado)
Preciado e Alan Franco, do Atlético pela seleção do Equador (reprodução Instagram Preciado)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias