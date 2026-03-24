Convocados do Atlético-MG se apresentam as seleções: confira agenda de jogos
Galo tem sete jogadores nas seleções durante a Data-Fifa
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Os jogadores do Atlético convocados para suas seleções já se apresentaram para a disputa dos amistosos da Data FIFA. Ao todo, sete atletas do Galo irão representar cinco países diferentes.
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A seleção com maior número de jogadores do clube é a do Equador, que contará com três nomes: Alan Franco, Alan Minda e Preciado. O Paraguai terá Júnior Alonso, enquanto o Chile contará com Iván Román. Já a seleção de Guiné terá, pela primeira vez, a presença do jovem Cissé. Além deles, o zagueiro Vitão foi convocado para defender a Seleção Brasileira sub-20.
Apesar das convocações, o Atlético não sofrerá desfalques em partidas oficiais, já que o calendário do futebol brasileiro será paralisado durante o período da Data FIFA.
Com isso, o clube contará novamente com todos os atletas para os próximos compromissos. Na quinta-feira (2), o Galo enfrenta a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá. Em seguida, no domingo (5), recebe o Athletico Paranaense, às 17h30, na Arena MRV.
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Agenda dos convocados do Atlético
Equador (Alan Franco, Alan Minda, Preciado)
Marrocos X Equador - dia 27 às 17h15
Holanda X Equador - dia 31 às 15h45
Paraguai (Júnior Alonso)
Grécia x Paraguai- dia 27 às 16h
Marrocos x Paraguai - dia 31 às 15h
Chile (Iván Román)
Chile x Cabo Verde - dia 27 às 00
Nova Zelândia x Chile - dia 30 às 03h
Guiné (Cissé)
Guiné x Togo - dia 27 às 10h
Guiné x Benin - dia 31 às 09h
Brasil sub-20 (Vitão)
Brasil x Paraguai - dia 28 às 19h
Brasil x Paraguai - dia 31 às 16h
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