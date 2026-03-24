Convocados do Atlético-MG se apresentam as seleções: confira agenda de jogos

Os jogadores do Atlético convocados para suas seleções já se apresentaram para a disputa dos amistosos da Data FIFA. Ao todo, sete atletas do Galo irão representar cinco países diferentes.

Os jogadores do Atlético convocados para suas seleções já se apresentaram para a disputa dos amistosos da Data FIFA. Ao todo, sete atletas do Galo irão representar cinco países diferentes.

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A seleção com maior número de jogadores do clube é a do Equador, que contará com três nomes: Alan Franco, Alan Minda e Preciado. O Paraguai terá Júnior Alonso, enquanto o Chile contará com Iván Román. Já a seleção de Guiné terá, pela primeira vez, a presença do jovem Cissé. Além deles, o zagueiro Vitão foi convocado para defender a Seleção Brasileira sub-20.

Apesar das convocações, o Atlético não sofrerá desfalques em partidas oficiais, já que o calendário do futebol brasileiro será paralisado durante o período da Data FIFA.

Com isso, o clube contará novamente com todos os atletas para os próximos compromissos. Na quinta-feira (2), o Galo enfrenta a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá. Em seguida, no domingo (5), recebe o Athletico Paranaense, às 17h30, na Arena MRV.

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Agenda dos convocados do Atlético

Equador (Alan Franco, Alan Minda, Preciado)

Marrocos X Equador - dia 27 às 17h15

Holanda X Equador - dia 31 às 15h45

Paraguai (Júnior Alonso)

Grécia x Paraguai- dia 27 às 16h

Marrocos x Paraguai - dia 31 às 15h

Chile (Iván Román)

Chile x Cabo Verde - dia 27 às 00

Nova Zelândia x Chile - dia 30 às 03h

Guiné (Cissé)

Guiné x Togo - dia 27 às 10h

Guiné x Benin - dia 31 às 09h

Brasil sub-20 (Vitão)

Brasil x Paraguai - dia 28 às 19h

Brasil x Paraguai - dia 31 às 16h