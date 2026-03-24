Atlético-MG lança logomarca em comemoração aos 118 anos do clube
Galo mantém tradição de criar um novo logo a cada aniversário
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O Atlético lançou oficialmente a logomarca em comemoração aos seus 118 anos de história. O Galo mantém a tradição de apresentar uma nova arte a cada aniversário do clube.
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Em suas redes sociais, a publicação veio acompanhada da frase "Do coreto até a Arena MRV", destacando a trajetória histórica da instituição. O vídeo divulgado relembra a origem do clube, mostrando o tradicional coreto do Parque Municipal, em Belo Horizonte, onde, no dia 25 de março de 1908, um grupo de 22 estudantes se reuniu para fundar o Atlético.
A nova logomarca traduz esse percurso de forma simbólica: nela, é possível ver o coreto estilizado, representando o ponto de origem do clube, enquanto, acima, aparece a silhueta da Arena MRV, a casa do Galo, inaugurada em 2023. A composição é complementada por uma estrela, em referência ao título do Campeonato Brasileiro de 1971, marco importante na história alvinegra.
Confira o vídeo de apresentação da nova logomarca de aniversário dos 118 anos do Atlético:
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